«Милан» раздумывает над продлением контрактов с Пиоли и Леау

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сегодня, 09:45

«Милан» намерен подписать новые контракты с ключевыми фигурами для клуба.

«Россонери» планируют предложить новую сделку до лета 2024 года главному тренеру команды . Текущее соглашение специалиста рассчитано до конца нынешнего сезона.

Кроме того, «Милан» рассчитывает сохранить в своём составе нападающего , контракт которого действует до лета 2024-го. Однако «россонери» придётся либо предложить португальцу выгодные в финансовом плане условия по новой сделке, либо продать его летом 2023 года, чтобы не потерять бесплатно, если Леау не подпишет новый контракт.