«Милан» раздумывает над продлением контрактов с Пиоли и Леау

«Милан» намерен подписать новые контракты с ключевыми фигурами для клуба.
«Россонери» планируют предложить новую сделку до лета 2024 года главному тренеру команды Стефано Пиоли. Текущее соглашение специалиста рассчитано до конца нынешнего сезона.
Кроме того, «Милан» рассчитывает сохранить в своём составе нападающего Рафаэля Леау, контракт которого действует до лета 2024-го. Однако «россонери» придётся либо предложить португальцу выгодные в финансовом плане условия по новой сделке, либо продать его летом 2023 года, чтобы не потерять бесплатно, если Леау не подпишет новый контракт.
Пиоли поставил хорошую игру и дает результат, будет глупо упускать его.
Ну а Леао это вообще основной игрок в атаке россонери! Тащит Милан уже второй сезон. Да, за него можно вырочить хорошие деньги, но Милан сейчас вроде не бедствует, так что смысла нет в его продаже!
Пиоли поставил хорошую игру и дает результат, будет глупо упускать его.
Ну а Леао это вообще основной игрок в атаке россонери! Тащит Милан уже второй сезон. Да, за него можно вырочить хорошие деньги, но Милан сейчас вроде не бедствует, так что смысла нет в его продаже!