Пиоли: «„Милан“ для меня — второй дом»

Главный тренер «Милана» высказался о ситуации с продлением контракта с «россонери».

«Милан» для меня — второй дом. Если ты чувствуешь себя как дома, о другом думать ты не станешь. Я не волнуюсь о контракте или своём будущем. Этот клуб стремится к лучшему. Мы молодая команда, но теперь у нас есть четкая цель, это помогает нам бороться за самые высокие места.

В матче с «Наполи» мы действовали великолепно. Но тот факт, что мы не смогли добиться положительного результата, означает, что нам еще есть куда расти.

Мы стараемся повышать свой уровень. Сейчас все неплохо, но играть в этом чемпионате довольно трудно. Это очень сбалансированная лига, здесь много крепких коллективов, которые тоже намерены бороться за высокие позиции в таблице.