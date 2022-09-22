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Пиоли: «„Милан“ для меня — второй дом»

сегодня, 21:26

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о ситуации с продлением контракта с «россонери».

«Милан» для меня — второй дом. Если ты чувствуешь себя как дома, о другом думать ты не станешь. Я не волнуюсь о контракте или своём будущем. Этот клуб стремится к лучшему. Мы молодая команда, но теперь у нас есть четкая цель, это помогает нам бороться за самые высокие места.

В матче с «Наполи» мы действовали великолепно. Но тот факт, что мы не смогли добиться положительного результата, означает, что нам еще есть куда расти.

Мы стараемся повышать свой уровень. Сейчас все неплохо, но играть в этом чемпионате довольно трудно. Это очень сбалансированная лига, здесь много крепких коллективов, которые тоже намерены бороться за высокие позиции в таблице.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:29, ред.
Не только для тебя.
А Наполи вы проиграли по делу .
Гость
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