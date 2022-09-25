Бородюк: «Выиграли матч, это хорошо и нормально»

Экс-тренер сборной России высказался о матче команды против Кыргызстана (2:1).

Выиграли матч, это хорошо и нормально. Посмотрели новых игроков, тоже нормально. Дается футболистам шанс, а как многие игроки его использовали, выводы сделает тренерский штаб. Сборная России провела товарищеский матч, победа есть победа.

Цель национальной команды заключилась в проведение товарищеской игры, просмотре новых футболистов, соответствуют ли они мастерству, чтобы играть на уровне сборной России. Победа — всегда положительно. По качеству игры тренерский штаб будет делать выводы, а так — все нормально.