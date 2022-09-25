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Бородюк: «Выиграли матч, это хорошо и нормально»

25 сентября 2022, 16:49
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался о матче команды против Кыргызстана (2:1).

Выиграли матч, это хорошо и нормально. Посмотрели новых игроков, тоже нормально. Дается футболистам шанс, а как многие игроки его использовали, выводы сделает тренерский штаб. Сборная России провела товарищеский матч, победа есть победа.

Цель национальной команды заключилась в проведение товарищеской игры, просмотре новых футболистов, соответствуют ли они мастерству, чтобы играть на уровне сборной России. Победа — всегда положительно. По качеству игры тренерский штаб будет делать выводы, а так — все нормально.

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Все комментарии
drug01
drug01
25 сентября в 17:25
Поиграли и забыли...
Бубнин
Бубнин
25 сентября в 17:21
Всё просто лучше некуда.
нечитайло
нечитайло
25 сентября в 17:10
Чё т совсем скромно отозвался
ДСА
ДСА
25 сентября в 16:49
Об этой игре можно забыть.
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