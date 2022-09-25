Желудков: «Мостовой — лучший игрок „Зенита“ на данный момент»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает Андрея Мостового лучшим игроком клуба из Санкт-Петербурга.
Мостовой — лучший игрок «Зенита» на данный момент. Клаудиньо? Пусть терпит, тренируется, а если слабохарактерный — до свидания!
Справится ли «Зенит» со «Спартаком» без Клаудиньо? Должен справиться. Клаудиньо же пусть хорошо подготовится к поединку с «Ростовом». Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ? Пусть получают, я не против! Глядишь, и сборная станет сильнее. Киргизов и без бразильцев обыграют, а вот лет через пять вполне могут пригодиться. Правда, им столько лет уже будет.
Андрею дальнейшего прогресса и процветания !!!
Андрею дальнейшего прогресса и процветания !!!