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Желудков: «Мостовой — лучший игрок „Зенита“ на данный момент»

25 сентября 2022, 16:37

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает Андрея Мостового лучшим игроком клуба из Санкт-Петербурга.

Мостовой — лучший игрок «Зенита» на данный момент. Клаудиньо? Пусть терпит, тренируется, а если слабохарактерный — до свидания!

Справится ли «Зенит» со «Спартаком» без Клаудиньо? Должен справиться. Клаудиньо же пусть хорошо подготовится к поединку с «Ростовом». Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ? Пусть получают, я не против! Глядишь, и сборная станет сильнее. Киргизов и без бразильцев обыграют, а вот лет через пять вполне могут пригодиться. Правда, им столько лет уже будет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 сентября в 22:44
Не очень корректно в командном виде спорта..при хороших результатах коллектива искать лучших...да - активен..полезен..заметен........но не стоит делить заслуги...ибо успех - достижение всей команды...
Андрею дальнейшего прогресса и процветания !!!
vwwjoy
vwwjoy
25 сентября в 22:24
Лучший после Вендела...
Futurista
Futurista
25 сентября в 17:21
По соотношению цена/качество в Зените точно нет ему равных...
lotsman
lotsman
25 сентября в 17:18
Мостовой хорошо проводит сезон, но он не лучший. Он один из лучших.
Andrei Galash
Andrei Galash
25 сентября в 17:09
Мостовой действительно удачно провел начало сезона, но вот то, что он лучший, есть определенные сомнения.
Nottrow
Nottrow
25 сентября в 16:45
Мостовой лучший в чемпионате.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 сентября в 16:42
Может и не лучший, но хорош...
97pd5cvdhav6
97pd5cvdhav6
25 сентября в 16:39
Ну это его личное мнение...
КЭТиК
КЭТиК
25 сентября в 16:39
Ну и хорошо, что именно наш лучший.
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