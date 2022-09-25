Желудков: «Мостовой — лучший игрок „Зенита“ на данный момент»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков считает лучшим игроком клуба из Санкт-Петербурга.

Мостовой — лучший игрок «Зенита» на данный момент. Клаудиньо? Пусть терпит, тренируется, а если слабохарактерный — до свидания!