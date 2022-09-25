Чухлов о сборной: «Ребят нужно собирать, чтобы они вместе общались»

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов высказался о победе сборной России над командой Кыргызстана (2:1).

Сложно судить со стороны, может быть, это был запланированный матч еще когда-то давно. Ребят нужно собирать, чтобы они вместе общались. Отношусь к таким играм положительно. Что касается уровня соперников, то нужно понимать нынешнюю ситуацию... Пусть ребята отдохнут, развеются, пообщаются и получает новые эмоции, а то ведь они варятся в одном соку сейчас — клубном.