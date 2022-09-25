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Чухлов о сборной: «Ребят нужно собирать, чтобы они вместе общались»

25 сентября 2022, 16:13

Бывший нападающий «Зенита» Борис Чухлов высказался о победе сборной России над командой Кыргызстана (2:1).

Сложно судить со стороны, может быть, это был запланированный матч еще когда-то давно. Ребят нужно собирать, чтобы они вместе общались. Отношусь к таким играм положительно. Что касается уровня соперников, то нужно понимать нынешнюю ситуацию... Пусть ребята отдохнут, развеются, пообщаются и получает новые эмоции, а то ведь они варятся в одном соку сейчас — клубном.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
25 сентября в 17:20
Сборная должна существовать и играть.
Шуnя771
Шуnя771
25 сентября в 16:27
Чухлов о сборной: «Ребят нужно собирать, чтобы они вместе общались»

Для общения подойдет и круглый стол с закуской, а вот для сыгранности нужна зеленая, футбольная поляна...))
sv_1969
sv_1969
25 сентября в 16:16
Правильно говорит
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 16:15
Полностью согласен с ветераном
Гость
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