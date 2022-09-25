Д. Уткин: «Хотелось показать более красивый футбол, но победа есть победа»

Полузащитник сборной России поделился впечатлениями от победы своей команды в матче против Кыргызстана (2:1).

В первом тайме со скамейки запасных игра смотрелась тяжело, потому что половину было не видно. Там такая скамейка… Всё перегораживает. Во втором тайме с поля уже было всё видно. Правда, пару раз меня ослепили эти фонари. Выиграли – хорошо. Конечно, хотелось показать более красивый комбинационный футбол, но победа есть победа.

Зряче ли я бил в эпизоде с голом? Нет, я просто бил. Атмосфера на трибунах была хорошая, полный стадион всегда радует футболистов. Хотим играть, при таком количестве болельщиков есть мотивация.