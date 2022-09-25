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Д. Уткин: «Хотелось показать более красивый футбол, но победа есть победа»

25 сентября 2022, 13:56

Полузащитник сборной России Даниил Уткин поделился впечатлениями от победы своей команды в матче против Кыргызстана (2:1).

В первом тайме со скамейки запасных игра смотрелась тяжело, потому что половину было не видно. Там такая скамейка… Всё перегораживает. Во втором тайме с поля уже было всё видно. Правда, пару раз меня ослепили эти фонари. Выиграли – хорошо. Конечно, хотелось показать более красивый комбинационный футбол, но победа есть победа.

Зряче ли я бил в эпизоде с голом? Нет, я просто бил. Атмосфера на трибунах была хорошая, полный стадион всегда радует футболистов. Хотим играть, при таком количестве болельщиков есть мотивация.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 15:21
Тебе повезло:Из-за расположения скамейки запасных,ты не видел сущего безобразия,происходящего на поле.
Трезвый повар
Трезвый повар
25 сентября в 14:18
Игра сборной России не понравилась, особенно в первом тайме
Даниила поздравляю с голом в дебютном матче в сборной
Не смотря на статус матча гол в первом же матче это важное событие в карьере молодого игрока
hjlzuf
hjlzuf
25 сентября в 14:16
Хотелось? Так почему не показали.
drug01
drug01
25 сентября в 14:14
Главное победа???
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 14:07
Главное у него и команды получилось
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