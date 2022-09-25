Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Соломатин: «ЦСКА ещё будет бороться за первое место»

25 сентября 2022, 15:39

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался о шансах «армейцев» на чемпионство по итогам текущего сезона РПЛ.

ЦСКА еще будет бороться за первое место. Да, проиграли «Торпедо» в последнем матче, но такие игры бывают. Нужно это пережить и идти дальше. Лично я считаю, что чемпионская гонка еще продолжается. «Зенит» пока не чемпион.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Майсторович: «Моя мечта – отправиться в топ-лигу благодаря „Динамо“»
Сегодня, 10:44
Корниленко: «Расспросил Семака про тактику»
Сегодня, 09:57
Спортивный директор «Крыльев» назвал 3 лучших клуба РПЛ этого сезона
Сегодня, 08:23
Канчельскис: «В „Спартаке“ работают дилетанты и проходимцы»
Вчера, 23:30
Радимов: «А сборная будет? С кем играть-то? С киргизами?»
Вчера, 22:24
Кавазашвили: «Карпин не хочет продлевать контракт со сборной»
Вчера, 19:58
Сортировать
Все комментарии
vwwjoy
vwwjoy
25 сентября в 22:26
Да поделитесь вы наконец тем ,чем кормите (поите и даёте нюхнуть ) всем этим бывшим !!!
В здравом уме такого не ляпнешь !
Сп62
Сп62
25 сентября в 18:54
Могут преследовать лидера до личной встречи. А потом, как всегда, голову пеплом.
isamsn
isamsn
25 сентября в 16:42
Немного стабильности и удачи в реализации моментов.
Шуnя771
Шуnя771
25 сентября в 16:25
Посмотрим что скажет Баланович Виталий!
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 15:57, ред.
Я скажу больше :"ТОрпедо", занимающее последнее место в таблице и готовящееся на выход, тоже поучаствовало в распределении самых высоких мест!

То есть все поучаствуют в борьбе,но Главный Борцун известен заранее. А вот второе место это лакомый кусочек первых после бога.
Zenit_84
Zenit_84
25 сентября в 15:47
Только не в этом сезоне
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 