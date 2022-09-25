Соломатин: «ЦСКА ещё будет бороться за первое место»

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин высказался о шансах «армейцев» на чемпионство по итогам текущего сезона РПЛ.
ЦСКА еще будет бороться за первое место. Да, проиграли «Торпедо» в последнем матче, но такие игры бывают. Нужно это пережить и идти дальше. Лично я считаю, что чемпионская гонка еще продолжается. «Зенит» пока не чемпион.
То есть все поучаствуют в борьбе,но Главный Борцун известен заранее. А вот второе место это лакомый кусочек первых после бога.
То есть все поучаствуют в борьбе,но Главный Борцун известен заранее. А вот второе место это лакомый кусочек первых после бога.