Соломатин: «ЦСКА ещё будет бороться за первое место»

Экс-игрок ЦСКА высказался о шансах «армейцев» на чемпионство по итогам текущего сезона РПЛ .

ЦСКА еще будет бороться за первое место. Да, проиграли «Торпедо» в последнем матче, но такие игры бывают. Нужно это пережить и идти дальше. Лично я считаю, что чемпионская гонка еще продолжается. «Зенит» пока не чемпион.