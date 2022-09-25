Кавазашвили: «Я бы не стал петь дифирамбы нашим футболистам сейчас»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили проанализировал игру сборных Кыргызстана и России (1:2).

Против нас играла слабая команда, очень слабая, поэтому не стоило ожидать каких‑то подвигов от наших футболистов. Мы бы, конечно, хотели увидеть какие‑то новшества, но надо учитывать, что Карпину нужно использовать это время с пользой, надо найти новых кандидатов, которых можно привлекать в дальнейшем на постоянной основе.

Я прекрасно понимаю Валеру Карпина. По его виду вчера можно было сделать выводы, что была установка на игру, а футболисты выполнить ее не смогли. Имею в виду держание мяча, ведение игры, перестраивание, переход из обороны в атаку и так далее — всё это футболистами сборной России было выполнено на 30%, а это очень мало для национальной команды. Я бы не стал петь дифирамбы нашим футболистам сейчас.