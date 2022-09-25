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Кавазашвили: «Я бы не стал петь дифирамбы нашим футболистам сейчас»

25 сентября 2022, 14:55
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили проанализировал игру сборных Кыргызстана и России (1:2).

Против нас играла слабая команда, очень слабая, поэтому не стоило ожидать каких‑то подвигов от наших футболистов. Мы бы, конечно, хотели увидеть какие‑то новшества, но надо учитывать, что Карпину нужно использовать это время с пользой, надо найти новых кандидатов, которых можно привлекать в дальнейшем на постоянной основе.

Я прекрасно понимаю Валеру Карпина. По его виду вчера можно было сделать выводы, что была установка на игру, а футболисты выполнить ее не смогли. Имею в виду держание мяча, ведение игры, перестраивание, переход из обороны в атаку и так далее — всё это футболистами сборной России было выполнено на 30%, а это очень мало для национальной команды. Я бы не стал петь дифирамбы нашим футболистам сейчас.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
25 сентября в 23:35
.
старина
старина
25 сентября в 16:29
Никто и не поет
27nvj5g9wdz9
27nvj5g9wdz9
25 сентября в 15:52
о каких дифирамбах идет речь...
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 15:19
Валера футболистам дал задание:
не отдавать сопернику мяча...
Но видели мы только недержание,
и два гола,забитых сгоряча.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
25 сентября в 15:13
Снова обиженный анзорик троллит сборников.
Гость
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