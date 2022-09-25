Баженов: «Мне не очень понравилась игра сборной России»

Бывший футболист «Спартака» высказался о контрольной игре сборных Кыргызстана и России (1:2).

Честно, мне не очень понравилась игра сборной России. Мне хочется увидеть самоотдачу, сборная не играла уже давно, но рвения как будто бы не было. Не было видно, что ребята соскучились, боролись до конца. А киргизы, наоборот, это показали. Наши сыграли не очень. Нужно делать выводы. Мы все скучаем по сборной. У Валерия Георгиевича философия простая, но выкладываться нужно максимально. Понятно, что не сыграны, но мы играли не против сборной Португалии, при всем уважении к киргизам.