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Баженов: «Мне не очень понравилась игра сборной России»

25 сентября 2022, 14:46
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о контрольной игре сборных Кыргызстана и России (1:2).

Честно, мне не очень понравилась игра сборной России. Мне хочется увидеть самоотдачу, сборная не играла уже давно, но рвения как будто бы не было. Не было видно, что ребята соскучились, боролись до конца. А киргизы, наоборот, это показали. Наши сыграли не очень. Нужно делать выводы. Мы все скучаем по сборной. У Валерия Георгиевича философия простая, но выкладываться нужно максимально. Понятно, что не сыграны, но мы играли не против сборной Португалии, при всем уважении к киргизам.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 сентября в 16:16, ред.
Интересно о каких выводах Баженов говорил ? Выводы нужно сделать о чём ? О не о чём ? Или о том, что дер*мо в нашем футболе неисчисляемо, а посему делить его на Ноль всё-таки можно ?
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 15:23
Встал Баженов среди ночи
и решил,что всё не очень;
вот,мол,если б я играл,
то соперника порвал.
Чист
Чист
25 сентября в 14:58
да если такая игра тебе понравилась и не дай бог спецам нашим от футбола - тогда труба дело -и главное надо футбол смотреть на трезвую голову
Василий 50
Василий 50
25 сентября в 14:48
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