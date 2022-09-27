«Барселона» хочет продать Дембеле до начала следующего сезона

Нападающий Усман Дембеле может покинуть «Барселону».
Каталонский клуб рассчитывает продать француза в зимнее или летнее трансферное окно. Контракт форварда с «сине-гранатовыми», который он подписал летом 2022-го, действует до 2024 года.
Клаусула Дембеле по новому соглашению составляет 100 млн евро. По другим источникам, сумма отступных в контракте нападающего ещё меньше — 50 млн евро.
Вариант 2: Если опять этот тема будет мусолиться, и Дембеле уйдет все таки!
Все таки будет альтернатива: Рафинья, Месси как раз найдется роль, может Бернарду Сильву включить тоже (все левши в списке и играет на правым фланге)
Вариант 2: Если опять этот тема будет мусолиться, и Дембеле уйдет все таки!
Все таки будет альтернатива: Рафинья, Месси как раз найдется роль, может Бернарду Сильву включить тоже (все левши в списке и играет на правым фланге)