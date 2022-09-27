«Барселона» хочет продать Дембеле до начала следующего сезона

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вчера, 09:10

Нападающий может покинуть «Барселону».

Каталонский клуб рассчитывает продать француза в зимнее или летнее трансферное окно. Контракт форварда с «сине-гранатовыми», который он подписал летом 2022-го, действует до 2024 года.

Клаусула Дембеле по новому соглашению составляет 100 млн евро. По другим источникам, сумма отступных в контракте нападающего ещё меньше — 50 млн евро.