Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Барселона» хочет продать Дембеле до начала следующего сезона

вчера, 09:10

Нападающий Усман Дембеле может покинуть «Барселону».

Каталонский клуб рассчитывает продать француза в зимнее или летнее трансферное окно. Контракт форварда с «сине-гранатовыми», который он подписал летом 2022-го, действует до 2024 года.

Клаусула Дембеле по новому соглашению составляет 100 млн евро. По другим источникам, сумма отступных в контракте нападающего ещё меньше — 50 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ювентус» может выкупить контракт Милика
Сегодня, 10:45
СлухиЧалоба может перебраться в «Интер»
Сегодня, 10:40
Слухи«Ювентус» и «Рома» интересуются защитником «Айнтрахта»
Сегодня, 09:59
Слухи«Милан» может подписать нападающего «Челси» Бройю
Сегодня, 08:45
Президент «Аль-Хиляля»: «Мы вели с Роналду переговоры»
Вчера, 22:59
Пике может уйти из «Барселоны» в «Атлетико»
Вчера, 19:41
Сортировать
Все комментарии
Barcelona For Life
Barcelona For Life
сегодня в 02:14
Не удивлюсь, если прочитаю, что Барселона намеревается разорвать контракт с Хави. Почему разрешают дизинфорацию публиковать? Очень странно.
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
вчера в 09:38
А сам Дембеле, кстати, не левша.
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:32
Обмен Дембеле на Неймара+ Меську!
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:25
Зачем подписывали
протон
протон
вчера в 09:12
ариант 1: Сменить агента, и оставить самого Дембеле)
Вариант 2: Если опять этот тема будет мусолиться, и Дембеле уйдет все таки!
Все таки будет альтернатива: Рафинья, Месси как раз найдется роль, может Бернарду Сильву включить тоже (все левши в списке и играет на правым фланге)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 