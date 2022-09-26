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«Милан» готов продать Леау за 130 миллионов фунтов

вчера, 16:01

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что «Челси» делал неофициальный запрос на трансфер игрока «россонери» Рафаэла Леау. Итальянский клуб ответил отказом.

Несмотря на это, лондонцы не планируют отступать. Для миланцев ситуация осложняется тем, что контракт португальца с клубом действует до лета 2024 года, а переговоры о продлении пока что не принесли результата. Игрок просит зарплату в 6 миллионов фунтов в год, но «Милан» это не устраивает. Стоимость отступных за Леау составляет 130 миллионов фунтов.

Продление договора Леау с «Миланом» осложняется еще и тем, что агент игрока Жорже Мендеш хочет, чтобы клуб по новому соглашению взял на себя выплату штрафа футболиста. Спортивный арбитражный суд оштрафовал игрока на 13,9 млн фунтов, а также проценты, после того как тот незаконно расторг свой договор со «Спортингом», а затем перешел в «Лилль» в 2018 году. Сообщается, что сумма долга сейчас составляет около 16 млн фунтов стерлингов. В настоящее время суд ежемесячно удерживает 25 процентов от зарплаты Леау.

Ранее игроком интересовался другой английский клуб.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:35
В той форме, в которой Рафаэл находится сейчас, он может усилить абсолютно любой топ клуб! Интересно, а на позиции центрфорворда он так же хорош?! Кто подскажет? Если да, то идеально впишется в Мадридский Реал как замена Бензема. Если нет, то в АПЛ подойдет и МС, и Челси, и Ливерпулю. Нам бы в Арсенал его, но увы, мы не сможем конкурировать с более богатыми клубами в финансовом плане, да и ЛЧ пока не можем предложить игрокам, так что пока
" облизываемся" и смотрим кому достанется этот талант
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:34
Такое его никогда не продадут.
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:31
милан любит продавать своих звезд, кака, шева а теперь леау, а ведь рафа может стать легендой клуба, он щас рвет и мечет всех, мальдини делай все чтоб оставить его
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:02
Так купят ведь. Игрок молодой и блещет здоровьем. Потенциал для роста огромный. За престарелого Лукаку столько же отдали.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:44, ред.
Согласно сообщениям, «Манчестер Сити» является большим поклонником нападающего «Милана» Рафаэля Леао.

Вингер вызывает интерес после того, как забил три гола и сделал шесть результативных передач в восьми играх после того, как забил 14 голов, что привело его команду к чемпионству в Серии А в прошлом сезоне. 23-летний футболист может попасть в состав сборной Португалии на чемпионат мира, и на этой неделе его вызвали на международные матчи.

«Челси» также был связан с потенциальным переходом Леао, у которого осталось два с половиной года контракта. Его акции выросли после его перехода из «Лилля» в 2019 году, когда он был назван игроком года в Серии А во время прошлогоднего триумфа по скудетто.

Этот игрок будет сокровищем для каждой команды, и он стоит столько. Вот только «Миланy» он нужнее: я хотел бы увидеть «Милан» на самом высоком уровне, а они сначала продают Франка Кесси, и сейчас хотят Рафаэля Леао. Их дело.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:41
Кто его возмет за такие бабки?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:33
Леау нападающий, конечно, классный, но 130 млн. - это многовато.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 16:25
130 миллионов?сурЪЁзно? я когда такие новости читаю,у меня мысль может ядерный апокалипсис не так и плохо.
drug01
drug01
вчера в 16:03
Слишком дорого
Гость
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