«Милан» готов продать Леау за 130 миллионов фунтов

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вчера, 16:01

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что «Челси» делал неофициальный запрос на трансфер игрока «россонери» Рафаэла Леау. Итальянский клуб ответил отказом.

Несмотря на это, лондонцы не планируют отступать. Для миланцев ситуация осложняется тем, что контракт португальца с клубом действует до лета 2024 года, а переговоры о продлении пока что не принесли результата. Игрок просит зарплату в 6 миллионов фунтов в год, но «Милан» это не устраивает. Стоимость отступных за Леау составляет 130 миллионов фунтов.

Продление договора Леау с «Миланом» осложняется еще и тем, что агент игрока Жорже Мендеш хочет, чтобы клуб по новому соглашению взял на себя выплату штрафа футболиста. Спортивный арбитражный суд оштрафовал игрока на 13,9 млн фунтов, а также проценты, после того как тот незаконно расторг свой договор со «Спортингом», а затем перешел в «Лилль» в 2018 году. Сообщается, что сумма долга сейчас составляет около 16 млн фунтов стерлингов. В настоящее время суд ежемесячно удерживает 25 процентов от зарплаты Леау.

Ранее игроком интересовался другой английский клуб.