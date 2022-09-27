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«Бавария» рассчитывает бесплатно подписать таланта «Боруссии» Дортмунд

вчера, 10:56

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко попал в сферу интересов «Баварии».

Мюнхенский клуб рассчитывает подписать 17-летнего форварда в 2023 году. Текущий контракт Мукоко с «Боруссией» истекает следующим летом. Если он не подпишет новую сделку, то сможет перейти в «Баварию» бесплатно.

В нынешнем сезоне Мукоко провёл за «Боруссию» 9 матчей, записав на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 13:21
опять своя дряхлая трансферная политика-ослабить конкурентов, 12ники
Бoрат
Бoрат
вчера в 11:38, ред.
Интересно, Бавария вобше немцев собирается подписывать?
Или так и будет туземное племя на поле выбегать?
ОПС
ОПС
вчера в 11:02
Ситуация пока очень непонятная. Бавария желает приобрести, но как он сам захочет и еще кто то что то ему посоветует. Через год посмотрим.
Гость
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