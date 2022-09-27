«Бавария» рассчитывает бесплатно подписать таланта «Боруссии» Дортмунд

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко попал в сферу интересов «Баварии».
Мюнхенский клуб рассчитывает подписать 17-летнего форварда в 2023 году. Текущий контракт Мукоко с «Боруссией» истекает следующим летом. Если он не подпишет новую сделку, то сможет перейти в «Баварию» бесплатно.
В нынешнем сезоне Мукоко провёл за «Боруссию» 9 матчей, записав на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи.
Или так и будет туземное племя на поле выбегать?
Или так и будет туземное племя на поле выбегать?