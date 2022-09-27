Лаймер: «Я был готов перейти в „Баварию“, но „Лейпциг“ не отпустил меня»

Полузащитник «Лейпцига» подтвердил, что летом мог перейти в «Баварию».

Я был бы готов сделать этот шаг еще летом. Переход был очень близко, но «Лейпциг» не отпустил меня. С одной стороны, это приятно, потому что я важный игрок. С другой стороны, это также сложно, потому что ты много думаешь об этом. Но я смирился с этим. Жизнь продолжается.

Один из лучших клубов мира не делает тебе предложения каждое лето, но изменить ничего нельзя. Я предпочитаю концентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас.