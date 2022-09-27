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Лаймер: «Я был готов перейти в „Баварию“, но „Лейпциг“ не отпустил меня»

вчера, 12:06

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер подтвердил, что летом мог перейти в «Баварию».

Я был бы готов сделать этот шаг еще летом. Переход был очень близко, но «Лейпциг» не отпустил меня. С одной стороны, это приятно, потому что я важный игрок. С другой стороны, это также сложно, потому что ты много думаешь об этом. Но я смирился с этим. Жизнь продолжается.

Один из лучших клубов мира не делает тебе предложения каждое лето, но изменить ничего нельзя. Я предпочитаю концентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас.

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Бонжорно
Бонжорно
вчера в 12:35
это не тот игрок которой нужен Баварии. это уж точно, уровень не тот
Гость
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