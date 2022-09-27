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Терюшков: «Нужно останавливать шоу „Танцы на льду“, а не футбол в России»

вчера, 13:28

Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы Роман Терюшков считает, что РПЛ и Кубок России не нужно приостанавливать.

На данном этапе решение о приостановке РПЛ и Кубка России должны принимать Министерство спорта и спортивные федерации. Сейчас об этом говорить преждевременно. Как будет развиваться ситуация, покажет время.

Стоит останавливать не футбол, а развлекательный контент. Например, различные шоу, как «Танцы на льду», которые не несут никакой духоподъемной и сплачивающей силы, а пропагандируют бог знает что. Это неизвестные молодые люди с непонятой ориентацией, которые выходят на лед с накрашенными ногтями и корежат из себя неизвестно что. Это недопустимо.

Всю жизнь спорт объединяет людей. Именно благодаря ему поднимается народный дух.

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