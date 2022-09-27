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Тихонов: «Про методы покупки и продажи Эшуорта наслышан очень много»

вчера, 12:17

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на назначение Пола Эшуорта на пост спортдиректора «красно-белых».

Я наслышан очень много про этого специалиста. Есть определенные моменты, как этот человек работает. Когда я пришел, немного его застал, и в «Астане» были проблемы. Про его методы покупки и продажи наслышан очень много.

Вчера мне голосовое сообщение прислал футболист, играющий в «Астане». Он сказал: «Что это такое? Кого вы берете? „Спартак“ – большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком».

Когда я работал в «Астане», клуб чуть ли не судился с ним из‑за его рабочих моментов. Думаю, надо было поговорить с большими людьми, которые занимаются футболом в Казахстане. Не заслуга Эшуорта, что «Астана» становилась чемпионом страны шесть раз подряд.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:05
Вот не надо паники и разговоров о возможном понижении "Спартака" в классе!Вы чё,бензина для своих "антилоп Гну" хотите лишиться??? Ничего более немыслимого и невозможного придумать нельзя,разве что вылет в Первую Лигу "Зенита".
Futurista
Futurista
вчера в 13:51
Страсти - мордасти...
Сп62
Сп62
вчера в 13:12
Интересно знать, кто персонально посоветовал этого специалиста. Или, как всегда, круговая безответственность?
Брулин
Брулин
вчера в 13:01
А зачем он Тихонову пишет? Кого "Вы" берете? Как-будто Тихонов что-то решает. Похоже на фантазии Андрея.
k2q4x2f49p7r
k2q4x2f49p7r
вчера в 12:43
Тиша зря не скажет
makkie
makkie
вчера в 12:28
Очень мутный кандидат.
Непонятно за какие заслуги и зачем его вообще пригласили в Спартак. Ощущение, что это часть "плана" по продаже акций клуба шейхам. Но это не точно...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:28
Думаю без фена не обойтись.
протон
протон
вчера в 12:27
Ветераны «Спартака» не примут никого со стороны. Будь он хоть условным Мончи. Для них всегда Шавло/Родионов/Попов будет лучше. Оценка идёт не профессиональная, а эмоциональная. Поэтому слушать в данном случае Тихонова не совсем верно. Другое дело, что когда «Лукойл» декларирует спортивную стратегию с опорой на спортивных профи, а потом выясняется, что фигуру Эшворта посоветовал не связанный с футболом менеджер «Сбера», это тоже говорит об эмоциональном и во многом случайном принятии решений.
Гость
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