Экс-игрок сборной Испании объяснил, почему Черышев не заиграл в «Реале»

Бывший футболист сборной Испании высказался о карьере полузащитника в «Реале».

Я работал тренером в академии, а он был в «Кастилье», в молодежной команде. Это было восемь-девять лет назад. Денис запомнился как очень сильный, быстрый игрок с большим потенциалом. Он мог заиграть на высоком уровне.

Почему он не смог раскрыть свой потенциал в «Реале»? Повлияли обстоятельства. Он не виноват, что покинул «Реал». Был неприятный случай в матче против «Кадиса» в Кубке, когда Денис вышел на замену (он не имел права выходить на игру, так как был дисквалифицирован, из-за этого «Реал» исключили из Кубка). Я думаю, что здесь нарушение возникло по вине администрации или того, кто выпустил его на поле. С тех пор он играл в других командах.

Но нужно понимать, что в «Реале» огромная конкуренция, необходимо постоянно, каждый день, держать планку. Не ты, так кто-то другой. К тому же не последнюю роль сыграли травмы. Надеюсь, в Италии он сможет себя проявить.