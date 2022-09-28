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Экс-игрок сборной Испании объяснил, почему Черышев не заиграл в «Реале»

вчера, 12:42

Бывший футболист сборной Испании Рубен де ла Ред высказался о карьере полузащитника Дениса Черышева в «Реале».

Я работал тренером в академии, а он был в «Кастилье», в молодежной команде. Это было восемь-девять лет назад. Денис запомнился как очень сильный, быстрый игрок с большим потенциалом. Он мог заиграть на высоком уровне.

Почему он не смог раскрыть свой потенциал в «Реале»? Повлияли обстоятельства. Он не виноват, что покинул «Реал». Был неприятный случай в матче против «Кадиса» в Кубке, когда Денис вышел на замену (он не имел права выходить на игру, так как был дисквалифицирован, из-за этого «Реал» исключили из Кубка). Я думаю, что здесь нарушение возникло по вине администрации или того, кто выпустил его на поле. С тех пор он играл в других командах.

Но нужно понимать, что в «Реале» огромная конкуренция, необходимо постоянно, каждый день, держать планку. Не ты, так кто-то другой. К тому же не последнюю роль сыграли травмы. Надеюсь, в Италии он сможет себя проявить.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:25
ТРетий абзац противоречит второму.Видимо ,именно в третьем мы должны увидеть "божье откровение".А во втором изложены сухие факты происходившего в определённый период.
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:49
Навалил , это видимо молоко в кофе прокисшее добавил !)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:46
Если бы он заиграл в Реале, это была бы фантастика.
Но реалии совершенно другие .
shlomo
shlomo
вчера в 12:46
Офигенно все объяснил..... и все все поняли
Гость
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