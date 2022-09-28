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Сантуш: «Испания ничего не создала в первом тайме»

вчера, 07:49
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Испании.

Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, но испанцы больше владели мячом. Мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, создавать больше давления. В первом тайме мы создали пару моментов, а Испания не создала ничего.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:54
Испанцам повезло, что соседи играли 90 минут в меньшинстве.
3r7thqhjue88
3r7thqhjue88
вчера в 10:17
Зато она выиграла
YNWA
YNWA
вчера в 09:56
Счёт на табло!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:52
Главное что победили и прошли дальше!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:44
А вам вообще похвастаться не чем
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:20
Все эти слова от лукавого(((Важен результат и он на табло.
Elliada
Elliada
вчера в 08:31
Какая разница кто что создал. Главное счет. И счет не в пользу Португалии. Имея таких классных игроков (балласт не в счет, он обуза) не смогли обыграть средненьких из Испании. Позор. Достаточно было ничьи, чтобы выйти, но умудрились проиграть. С такой игрой с группы на ЧМ могут не выйти.

Балласта нужно выгнать из сборной. Запорол несколько хороших моментов. Сейчас он какой-то медленный, не играет до конца, столько моментов не реализует. тен Хаг усадил его на лавку и победы пришли. Почему Сантуш так не делает? Португальские СМИ об этом просили, они ведь не слепые.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:20
Португалы заслужили как минимум ничью.
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:17, ред.
А ведь были моменты в первом тайме, но ..., и в итоге счёт как бы не в вашу пользу.
d98y3r9y7s4y
d98y3r9y7s4y
вчера в 07:59
Счёт на табло
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