Сантуш: «Испания ничего не создала в первом тайме»

Главный тренер сборной Португалии прокомментировал поражение от Испании.

Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, но испанцы больше владели мячом. Мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, создавать больше давления. В первом тайме мы создали пару моментов, а Испания не создала ничего.