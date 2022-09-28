Сантуш: «Испания ничего не создала в первом тайме»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от Испании.
Команда очень организованно играла в первом тайме. Мы хорошо смотрелись, но испанцы больше владели мячом. Мы должны были больше комбинировать с мячом, чтобы растягивать соперника, создавать больше давления. В первом тайме мы создали пару моментов, а Испания не создала ничего.
Балласта нужно выгнать из сборной. Запорол несколько хороших моментов. Сейчас он какой-то медленный, не играет до конца, столько моментов не реализует. тен Хаг усадил его на лавку и победы пришли. Почему Сантуш так не делает? Португальские СМИ об этом просили, они ведь не слепые.
Балласта нужно выгнать из сборной. Запорол несколько хороших моментов. Сейчас он какой-то медленный, не играет до конца, столько моментов не реализует. тен Хаг усадил его на лавку и победы пришли. Почему Сантуш так не делает? Португальские СМИ об этом просили, они ведь не слепые.