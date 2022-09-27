Онуоха: «„Арсенал“ – лучшая команда Англии на данный момент»

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вчера, 23:27

Экс-защитник «Манчестер Сити» назвал «Арсенал» лучшей командой АПЛ .

«Люди могут скептически относиться к „Арсеналу“, глядя на обыгранные им команды. Бытует мнение, что ты успешен лишь тогда, когда побеждаешь тех, кто в таблице рядом с тобой. Но если ты дважды обыграешь клубы из нижней десятки, то наберешь 60 очков. Давайте начистоту: если хочешь быть успешным – тебе нужно набрать эти очки. Так делают „Манчестер Сити“, „Ливерпуль“. Вот почему они в конце сезона у вершины. Дерби с „Тоттенхэмом“ – прекрасное событие. „Арсенал“ на данный момент является лучшей командой Англии», – сказал Онуоха.