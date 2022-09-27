Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Онуоха: «„Арсенал“ – лучшая команда Англии на данный момент»

вчера, 23:27

Экс-защитник «Манчестер Сити» Недум Онуоха назвал «Арсенал» лучшей командой АПЛ.

«Люди могут скептически относиться к „Арсеналу“, глядя на обыгранные им команды. Бытует мнение, что ты успешен лишь тогда, когда побеждаешь тех, кто в таблице рядом с тобой. Но если ты дважды обыграешь клубы из нижней десятки, то наберешь 60 очков. Давайте начистоту: если хочешь быть успешным – тебе нужно набрать эти очки. Так делают „Манчестер Сити“, „Ливерпуль“. Вот почему они в конце сезона у вершины. Дерби с „Тоттенхэмом“ – прекрасное событие. „Арсенал“ на данный момент является лучшей командой Англии», – сказал Онуоха.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Для каждого российского футболиста это тяжелый удар». Ковач — о Евро-2024
Сегодня, 11:16
Сантуш: «Испания ничего не создала в первом тайме»
Сегодня, 07:49
Диаш: «Нужно двигаться дальше, других вариантов нет»
Сегодня, 07:47
Каррагер: «Для Магуайра этот сезон должен стать последним в МЮ»
Вчера, 22:02
Агент Ваноли: «За российскими игроками в Европе пристально следят»
Вчера, 21:39
Кантона назвал двух футболистов, которыми он восхищается
Вчера, 14:10
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:05
В чем то он прав, если ты считаешь себя сильным клубом, ставишь высокие цели, тогда ты должен обыгрывать тех, кто заведомо слабее тебя, и в этом сезоне у Арсенала пока что получается это. Обыграли на выезде колючий Пэлас, обыграли крепкий Фулхэм, Виллу, но проиграли МЮ, хотя по игре и по многим статистическим данным были лучше, но за хорошую игру очков не дают....поэтому, если мы хотим претендавать на звание топ клуба, мы должны брать очки не только с теми кто слабее нас, но и с теми кто так же претендует на высшие места!
Gahi
Gahi
сегодня в 02:11
Главное чтобы удержать этот настрой и победный результат до конца чемпионата, в этом и заключается кто будет лучшим. Удачи
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:05
Это пока
sdutknh88qbe
sdutknh88qbe
вчера в 23:36
Весной будет ясно кто лучший...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 