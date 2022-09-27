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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Каррагер: «Для Магуайра этот сезон должен стать последним в МЮ»

вчера, 22:02

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о капитане МЮ Харри Магуайре.

«Вопрос в том, есть ли в нем былая ярость? Слишком часто создается впечатление, что на его плечах лежит вся тяжесть мира, что он скорее испуганный кролик, нежели тот авторитетный центральный защитник, каким был прежде. Думаю, на клубном уровне исправлять ситуацию слишком поздно. Этот сезон должен стать для него последним в „Манчестер Юнайтед“, а затем ему следует начать все сначала. Но теперь это и проблема сборной Англии. Я смотрел последние два матча, и мне было жаль Магуайра. И это не лучший образ для спортсмена. Сочувствие не вернет его на тот уровень, на котором он был два года назад», – сказал Каррагер.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:50
Каррагер прав
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:48, ред.
Бла-бла-бла... Ждём теперь коллегу Каррагера - Гарри Невилла с его набросом дерь*ма на вентилятор в адрес Ван Дейка.
drug01
drug01
вчера в 22:29
Время покажет что будет
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:16
Да пёс с ним
протон
протон
вчера в 22:10
Когда он вчера потерял мяч в центре поля, меня посетила мысль, что сейчас будет гол.. когда немцы забили, поржал)
Гость
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