Кроос: «Бразилия — главный фаворит ЧМ-22»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос похвалил сборную Бразилии.
Считаю, они очень хороши. За эту команду играет несколько человек из «Реала», а я их вижу на тренировках каждый день.
Бразилия побеждает в каждом матче. Они очень голодны до побед. Я бы назвал их главными фаворитами на предстоящем ЧМ.
Найденный момент Бразилия мне больше всех симпатична
Ну и Аргентина, наверное
Из европейских команд датчане!!
Найденный момент Бразилия мне больше всех симпатична
Ну и Аргентина, наверное
Из европейских команд датчане!!