Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Кроос: «Бразилия — главный фаворит ЧМ-22»

вчера, 11:03

Полузащитник «Реала» Тони Кроос похвалил сборную Бразилии.

Считаю, они очень хороши. За эту команду играет несколько человек из «Реала», а я их вижу на тренировках каждый день.

Бразилия побеждает в каждом матче. Они очень голодны до побед. Я бы назвал их главными фаворитами на предстоящем ЧМ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг: «Мы будем играть не против Холанда, а против „Ман Сити“»
Сегодня, 19:51
Петржела: «У „Зенита“ нет мотивации играть в Кубке России»
Сегодня, 19:21
Сабалета: «Для меня Месси немного лучше, чем Марадона»
Сегодня, 18:06
Каррера: «„Спартак“ — главный претендент на победу в Кубке России»
Сегодня, 17:41
Каррера сравнил Промеса и Малкома
Сегодня, 12:09
Тренер «Штутгарта» высоко отозвался о Загаду
Сегодня, 00:57
Сортировать
Все комментарии
vova505
vova505
вчера в 12:58
Близко к правде
Найденный момент Бразилия мне больше всех симпатична
Ну и Аргентина, наверное
Из европейских команд датчане!!
dok66
dok66
вчера в 11:53
Я бы все таки сказал - "один из..."
bpnq6bc8y2a2
bpnq6bc8y2a2
вчера в 11:39
В 14-м вы этого фаворита знатно вынесли у него дома
wkh2fj3uyx8m
wkh2fj3uyx8m
вчера в 11:12
Они всегда идут впереди
mm92eej8uaqe
mm92eej8uaqe
вчера в 11:06
Бразилия всегда фаворит...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 