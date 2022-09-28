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Санья: «„Ливерпуль“ может не попасть в первую четвёрку чемпионата»

вчера, 23:03

Бывший защитник «Арсенала» Бакари Санья полагает, что «Ливерпуль» по итогам текущего сезона АПЛ может финишировать ниже 4-го места.

Я считаю, что «Ливерпуль» может не попасть в первую четверку в текущем сезоне, это видно по первым матчам в нынешнем чемпионате. Они уже потеряли немало баллов. Лидирующий «Арсенал» опережает их на 9 очков, отставание трудно отыграть с психологической точки зрения, когда все клубы с более высоких позиций продолжают побеждать. Для футболистов это станет настоящим испытанием, для многих это послужит новым опытом.

«Ливерпулю» больше нельзя терять очки. Скоро чемпионат уйдет на паузу из-за мирового первенства. «Ливерпуль» вряд ли захочет оказаться к ноябрю в ранге сильно отстающих. После чемпионата мира будет нелегко возобновить сезон – им нельзя отпускать другие команды слишком далеко.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:27
Уже всерьез можно рассматривать такой вариант.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 05:46
Думаю
1е- МС
2е- Ливерпуль
3е - МЮ.
4е- Тоттенхэм.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 05:44
Ливер еще может набрать ход. А в Арсенал мне не верится. Кажется еще потерят очки. Тоттэнхем тоже будет по ходу сезона давать осечки. К МС вопросов нет. МЮ , там многие футболисты, которых хоронили оживают, так что за 3е и 4е место могут побороться. Состав еще не на 100% сыгранный, но Тен Хаг умеет мотивировать даже ослабевших игроков. Челси , не все однозначно , но хочется пожелать удачи Поттеру, он заслужил работы в топ Клубе, но мне кажется он больше тренер для средних команд, как Мойес, Б Роджерс, прсмотрим может получится, и зацепятся за 4е место.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 05:17
Думаю это один из вариантов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:03
Думаю что Ливер будет в четвёрке!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 05:00
Ещё играть и играть, поспешных выводов делать не стоит!
ОПС
ОПС
сегодня в 04:43
В футболе все возможно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:56
До этого не дойдёт!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:23
Если ничего не поменяют, конечно будет ниже
js5xaztx6tm6
js5xaztx6tm6
вчера в 23:29
Все может быть, но не верится...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:15
Арсенал тоже может не попасть в четвёрку... И ?
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