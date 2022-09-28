Санья: «„Ливерпуль“ может не попасть в первую четвёрку чемпионата»

Бывший защитник «Арсенала» полагает, что «Ливерпуль» по итогам текущего сезона АПЛ может финишировать ниже 4-го места.

Я считаю, что «Ливерпуль» может не попасть в первую четверку в текущем сезоне, это видно по первым матчам в нынешнем чемпионате. Они уже потеряли немало баллов. Лидирующий «Арсенал» опережает их на 9 очков, отставание трудно отыграть с психологической точки зрения, когда все клубы с более высоких позиций продолжают побеждать. Для футболистов это станет настоящим испытанием, для многих это послужит новым опытом.

«Ливерпулю» больше нельзя терять очки. Скоро чемпионат уйдет на паузу из-за мирового первенства. «Ливерпуль» вряд ли захочет оказаться к ноябрю в ранге сильно отстающих. После чемпионата мира будет нелегко возобновить сезон – им нельзя отпускать другие команды слишком далеко.