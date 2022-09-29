Лепёхин: «Матчи между „Спартаком“ и „Зенитом“ всегда интересно смотреть»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин порассуждал о предстоящем матче питерцев со «Спартаком» в Кубке России.

Матч будет напряженным, это точно. Прогнозировать очень сложно, ведь это дерби. А в играх на Кубок давать прогнозы еще тяжелее.

У «Зенита» единственной проблемой является собственная мотивация. В остальном никаких проблем у команды нет. «Спартаку» остается надеяться, что «Зенит» выйдет немотивированным на игру. Впрочем, этого москвичам для победы будет мало – они сами должны выйти с должным настроем на поединок.