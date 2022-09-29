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Лепёхин: «Матчи между „Спартаком“ и „Зенитом“ всегда интересно смотреть»

вчера, 14:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин порассуждал о предстоящем матче питерцев со «Спартаком» в Кубке России.

Матч будет напряженным, это точно. Прогнозировать очень сложно, ведь это дерби. А в играх на Кубок давать прогнозы еще тяжелее.

У «Зенита» единственной проблемой является собственная мотивация. В остальном никаких проблем у команды нет. «Спартаку» остается надеяться, что «Зенит» выйдет немотивированным на игру. Впрочем, этого москвичам для победы будет мало – они сами должны выйти с должным настроем на поединок.

Если будет возможность, то я обязательно посмотрю встречу. Разницы нет, Кубок это или РПЛ – матчи между этими клубами всегда интересно смотреть.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:58
😂😂😂согласен
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:16
НЕ сказал бы.
Союзник противников
Союзник противников ответ 008Maximus (раскрыть)
вчера в 16:15
Это не из той оперы.
008Maximus
008Maximus
вчера в 15:42
Аршавин был намного наглее и уверение в себе.
При всём уважении к Грузину
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:12
Зениту кубок не нужен
sbvh3nf35f8p
sbvh3nf35f8p
вчера в 14:53
что там смотреть, игра в одни ворота...
Гость
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