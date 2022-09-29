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Веденеев: «Игроки „Спартака“ постараются выполнить задание Абаскаля»

вчера, 13:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев порассуждал о предстоящем матче Кубка России между питерцами и «Спартаком».

Мне кажется, слово «битва» для нашего чемпионата сейчас вообще не подходит. Я не припоминаю таких матчей. Битва — это про английский футбол, где по-настоящему команды играют жестко, это нравится зрителям. А у нас давно такого нет. Кубковый матч «Спартака» и «Зенита» — конечно, не такая важная игра, как в чемпионате, может быть, и составы будут неоптимальные, а это всегда снижает уровень накала.

У красно-белых будет какое-то тактическое задание от тренера, игроки будут стараться его дисциплинированно выполнять. Но это не будет задание в стиле «давайте убиваться, лишь бы не проиграть». Спартаковцы будут пытаться атаковать. Я думаю, что ситуацию будут продолжать «подогревать» вплоть до начала матча, но на деле все в итоге получится обыденно.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:59
Соглашусь с тем, что в итоге получится обыденно.
gvngu544gk5k
gvngu544gk5k
вчера в 13:18
Надо выполнить точно
Гость
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