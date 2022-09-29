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Мостовой: «„Зенит“ — фаворит, но „Спартак“ может огрызнуться»

вчера, 13:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче Кубка России «Спартак» — «Зенит».

«Не знаю, сможет ли отомстить „Спартак“, но навязать борьбу сможет. В прошлой игре „Спартак“ показывал зубы, стоя на своей половине и ничего не делая. „Спартак“ был слабее. Остались довольны тем, что проиграли не очень крупно. Сейчас всё поменялось. „Спартак“ может огрызнуться. „Зенит“ проиграл „Крыльям“, поэтому теперь надо побеждать. Думаю, процентов на 80 составы будут основные. „Зенит“ — небольшой фаворит, но у „Спартака“ есть шансы», — сказал Мостовой.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:25
Это точно. Вообще, тот, кто больше голов забьет, тот и победит, скорее всего.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:16
Слабо верится
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:03
Пусть это случится
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:00
Должен огрызнуться, но вот получится ли.
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