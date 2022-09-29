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Радченко: "Не вижу фаворита в матче «Спартака» и «Зенита»

вчера, 19:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко не видит фаворита в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

Кубковые матчи особые — это другой турнир. Это официальный турнир, поэтому такие клубы, как «Зенит» и «Спартак», хотят пополнить свою коллекцию титулов. Мне кажется, никакого снисхождения и игры вполсилы в этом матче не будет. Надо учитывать, что это два принципиальных соперника.

В кубковом матче, тем более в игре «Спартак» — «Зенит», шансы всегда 50 на 50. Не вижу фаворита в этом матче. Кубковые матчи во все времена были особенными: можно сделать ротацию состава, дать возможность проявить себя футболистам, которые имеют меньшую игровую практику.

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Все комментарии
4zmfyssv73ka
4zmfyssv73ka
вчера в 20:08
уснул что ли, пора разбудить...
Nottrow
Nottrow
вчера в 19:51
Но все видят его и знают кто это.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:47, ред.
Фаворит всегда есть
Futurista
Futurista
вчера в 19:45
Поднимите ему веки))...
drug01
drug01
вчера в 19:44
Значит будет ничья
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:34
Фаворит есть,это Хозяева поля !
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