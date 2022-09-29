Ал. Мостовой: «Не знаю, сможет ли отомстить „Спартак“, но борьбу навяжет»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил расклад сил в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

Не знаю, сможет ли отомстить «Спартак», но навязать борьбу сумеет. В прошлой игре «Спартак» показывал зубы, стоя на своей половине и ничего не делая. «Спартак» был слабее. Остались довольны тем, что проиграли не очень крупно.

Сейчас всё поменялось. «Спартак» может огрызнуться. «Зенит» проиграл «Крыльям», поэтому теперь надо побеждать. Думаю, процентов на 80 составы будут основные. «Зенит» — небольшой фаворит, но у «Спартака» есть шансы.