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Ал. Мостовой: «Не знаю, сможет ли отомстить „Спартак“, но борьбу навяжет»

вчера, 18:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил расклад сил в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

Не знаю, сможет ли отомстить «Спартак», но навязать борьбу сумеет. В прошлой игре «Спартак» показывал зубы, стоя на своей половине и ничего не делая. «Спартак» был слабее. Остались довольны тем, что проиграли не очень крупно.

Сейчас всё поменялось. «Спартак» может огрызнуться. «Зенит» проиграл «Крыльям», поэтому теперь надо побеждать. Думаю, процентов на 80 составы будут основные. «Зенит» — небольшой фаворит, но у «Спартака» есть шансы.

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Все комментарии
1viking17
1viking17
вчера в 19:34, ред.
Вряд ли Спартак победит, но ничья возможна, а пенальти - как повезёт
Nottrow
Nottrow
вчера в 19:22, ред.
Вся суть в том, что спартак уже до матча проиграл Зениту от страха перед соперником.
r54gjzmg5be2
r54gjzmg5be2
вчера в 19:13
Всё будет зависеть от составов команд.
Спартак сможет отомстить если выиграет у основы Зенита. Остальное всё в пользу бедных.
А так можно ещё детский футбол прошерстить, по любому какой-нибудь возраст отомстил Зениту.
Лично я хочу что бы играли основы и устроили шоу.
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:05
Ничего страшного.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:02, ред.
Жалобу нажал тшибосно, убрать не могу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:01
Через час проверим мостового какой он ыксперт.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:44
Наврядли Спартак даже сыграет в ничью.
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