Масалитин: «У ЦСКА сбился игровой ритм»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Химками».

Такая добротная игра, которую показывали вместе с Юраном... Игра после его ухода — это небо и земля. Видно, как непрофессионалы руководят командой — отсюда такой плачевный результат.

У ЦСКА сбился игровой ритм. Последняя игра с «Сочи» в Кубке вызывает тревогу. «Химкам» отступать некуда, потому что надо прерывать чёрную полосу. У ЦСКА ещё тура три назад началась невнятная игра.