Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Масалитин: «У ЦСКА сбился игровой ритм»

вчера, 12:09
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин порассуждал о предстоящем матче москвичей с «Химками».

Такая добротная игра, которую показывали вместе с Юраном... Игра после его ухода — это небо и земля. Видно, как непрофессионалы руководят командой — отсюда такой плачевный результат.

У ЦСКА сбился игровой ритм. Последняя игра с «Сочи» в Кубке вызывает тревогу. «Химкам» отступать некуда, потому что надо прерывать чёрную полосу. У ЦСКА ещё тура три назад началась невнятная игра.

На бумаге ЦСКА должен побеждать, но это футбол.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сёмин: «Виктор Ганчаренко переиграл „Локомотив“ по всем показателям»
Сегодня, 08:51
Сенников: «„Локомотив“ должен был проиграть „Уралу“ 0:7, а не 2:4»
Сегодня, 00:06
Белоус: «Не исключаю, что „Локомотив“ вылетит из РПЛ»
Вчера, 23:31
Гришин: «„Химки“ — один из претендентов на вылет из РПЛ»
Вчера, 23:20
Циннбауэр: «Я чувствую поддержку игроков — они плотно стоят за меня»
Вчера, 22:42
Пономарев: «„Химки“ — явный претендент на вылет»
Вчера, 22:33
Сортировать
Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 16:04
Нужно играть. И всё получится! Удачи!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:24
Лишь бы не сердечный.Остальное устранимо двухсуточным сидением на базе взаперти,если не мучиться излишним либерализмом,и не считать,что футболисты являются примером дисциплинированности и ответственности.Из всего состава одного Акинфеева можно спокойно отпускать,но...нельзя,ибо капитан не должен отдаляться от остальных.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:51
Масалитин - это ярый пессимист. Ему не угодишь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:34
Отчасти В. Масалитин прав, игру надо улучшать, а это работа ВВФ. Удачи ему.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:45
Не всегда бывает все хорошо
whejvas2ff4w
whejvas2ff4w
вчера в 12:28
Странно как то сказал, как можно сбить то, чего и не было.
2xh6dqmb84bk
2xh6dqmb84bk
вчера в 12:26
Надо срочно поправить
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:24
В ЦСКА особо ритма и не было.
lotsman
lotsman
вчера в 12:16
У ЦСКА его пока нет, они его ищут.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:11
А он был?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 