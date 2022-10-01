Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гоцук: «Нынешний „Спартак“ сильнее, чем прошлогодний»

сегодня, 00:46

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился мнением о том, является ли «Спартак» раздражителем для него.

«Спартак» есть «Спартак». Это еще с 90-х годов пошло. Многие нынешние футболисты выросли на том поколении команды. Не могу сказать, что это главный раздражитель, но это приятный матч, потому что всегда приезжает много болельщиков «Спартака». Они создают топ-атмосферу. И на их стадионе приятно играть. Поэтому «Спартак» — это классный, качественный соперник, матча с которым ждешь.

При Ваноли была очень хорошая команда, мне нравилась. При Руе Витории великолепно действовали в еврокубках на контратаках. Но, думаю, сейчас в «Спартаке» у ребят есть какой-то огонь в глазах, мотивация, и, судя по тому, какое место они сейчас занимают, возможно, нынешний «Спартак» сильнее, чем прошлогодний.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дм. Черышев: «Денису нужно играть в „Венеции“ в стартовом составе»
Сегодня, 18:11
Мостовой: «„Локомотив“ обязан громить „Урал“ на кураже»
Сегодня, 18:02
В «Оренбурге» оценили крупную победу над «Сочи»
Сегодня, 16:27
Тихонов: «По игре „Торпедо“ сейчас выглядит неплохо»
Сегодня, 15:51
Алексей Прудников: «Футболистов прошлых лет забыли»
Сегодня, 15:35
Мостовой: «ЦСКА обязан обыгрывать „Химки“»
Сегодня, 15:23
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:09
Нравится мне Джек твои аналогии с Баварией, прям настроение поднимаешь, скажу я тебе)
Только ты забыл учесть в этом неудачном примере, то что немцы за десять дней до этого сыграли три матча и два из них в Лиге Чемпионов против сильнейших команд европы , особенно матч с барсой, мега сложный. Но это я так, прдираюсь)
Супервайзер
Супервайзер ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 11:03
Кубок действительно мог не иметь значения, когда наши клубы играли в Европе. Теперь же любое соревнование вызывает "интерес". Игра с Зенитом была зрелищной по всем показателям. Если б Зениту не был интересен результат этой игры, Семак не крестился бы, как оголтелый перед матчем)).
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:39
Я тоже всегда говорю-"Спартак" есть "СПартак",поэтому бакланить до финиша не имеет никакого смысла.Закончится турнир,посмотрим на таблицу,вот тогда и сравним силу команды прошлого и нынешних сезонов. А то у вас "уровень РПЛ постоянно падает",а "Спартак" на этом фоне становится всё "сильнее",после очередной пары удачных матчей.
"...надежда-мой компас земной...".
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Галя Каблукова (раскрыть)
сегодня в 10:15
Ну куда уж нам до "лучшего клуба восточной Европы", а за эстонцами так вообще не угнаться, они говорят быстрее чем думают!)
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:11, ред.
Болельщик Зенита до и после кубкового матча со Спартаком:
"Зенит порвет Спартак", "Спартак не соперник Зениту" и.т.д.
"Зениту не нужна была эта игра", "Зениту не нужен этот турнир"
Ну как, соломушка мягкая?!)

Если игра Зениту не нужна так ответьте почему Семак выставил основу?! И почему игроки Зенита (Малком, Баклаев и.т.д.) и тренеры так психовали и ныли во время и после матча?! Гена Орлов до сих пор воет из радиорубки а Д'Артаньяна каждый день видят в виноводочном а по вечерам из его квартиры раздается душераздирающее "Костанция, Констанция, Констанция....."!
Галя Каблукова
Галя Каблукова ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:45
Гегемон внутреннего разлива...Так точнее
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:21
То будет холод и слякоть, которые молодые спартаковцы не боятся в отличии от бразил, на которых стоит нонешний Зенит)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:19
Хорошо рассуждать о процентах потенциала пока не уехал Барриос с Венделом, ведь ты же прекрасно представляешь , что будет с командой Сережи без этих двух ребят. А вот у нас такого недуга нет, всё взаимозаменяемо, ребят, которые полезны на всех участках поля у нас больше и они все с паспортами, понимаешь?
К атаке подключаются Денисов, Литвинов, Умяров, Зобнин, Пруцев, Зиньковский, Хлусевич... убери любого и косанда не развалится, как у вас в кубке)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:15
Новый тренер пошёл на пользу
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:07
Рано делать выводы. За всплеском может и провал случится, сезон то длинный .
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:06
Очень надеюсь на это
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 08:05
Не долго ждать "круги своя"....
Следующие 2 матча со Спартаком в Питере....
И думаю на счёт "крупного счёта" ты угадал...)))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:58
Гегемония Зенита заканчивается. Пусть питерские привыкают к поражениям с крупным счётом.Кубок это только начало. Всё возвращается на "круги своя".
Вперёд Спартак - великая народная команда!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 07:54, ред.
Походу в этих неглавных для Спалетти и Семака турнирах победа над Спартаком нужна была как рыбе зонтик....)))

В обратном случае...даже при включении 70% потенциала своих команд...счёт был бы крупный...и не в пользу Абаскаля...

Это только у нас так принято...
Вот влетела Бавария Аусбургу с 11-го места....ну посмотрели и забыли...зная что это просто расслабон Баварии....
У нас же гегемон поленился слегка...так его кубкового соперника теперь в Барселоны запишут...)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:47
И тут судят по одной игре.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:43
Неизвестные игроки болтают
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:42
Кирилл воспитанный человек и по другому не мог сказать, что касается спартака то он не меняется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:41
Эйфория до ближайшего поражения...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:40
Это он просто сказал
qzqkw8m3pzym
qzqkw8m3pzym
сегодня в 07:39
Похоже на то
xfdf56br63vr
xfdf56br63vr
сегодня в 07:36
Это ещё кто такой?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:21
Тот Спартак обыгрывал Наполи дважды, а сегодня возимся с зенитами
jcmcbex9h8vn
jcmcbex9h8vn
сегодня в 06:17
Опять двадцать пять...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 05:20
Вернее сказать: Спартак мотивирован,
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:04
Всё может быть
ABir
ABir
сегодня в 02:22
Вот и увидим
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:54
Сплоченнее стал
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:49
В конце сезона увидим так ли это!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 