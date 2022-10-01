Гоцук: «Нынешний „Спартак“ сильнее, чем прошлогодний»

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился мнением о том, является ли «Спартак» раздражителем для него.
«Спартак» есть «Спартак». Это еще с 90-х годов пошло. Многие нынешние футболисты выросли на том поколении команды. Не могу сказать, что это главный раздражитель, но это приятный матч, потому что всегда приезжает много болельщиков «Спартака». Они создают топ-атмосферу. И на их стадионе приятно играть. Поэтому «Спартак» — это классный, качественный соперник, матча с которым ждешь.
При Ваноли была очень хорошая команда, мне нравилась. При Руе Витории великолепно действовали в еврокубках на контратаках. Но, думаю, сейчас в «Спартаке» у ребят есть какой-то огонь в глазах, мотивация, и, судя по тому, какое место они сейчас занимают, возможно, нынешний «Спартак» сильнее, чем прошлогодний.
Только ты забыл учесть в этом неудачном примере, то что немцы за десять дней до этого сыграли три матча и два из них в Лиге Чемпионов против сильнейших команд европы , особенно матч с барсой, мега сложный. Но это я так, прдираюсь)
Только ты забыл учесть в этом неудачном примере, то что немцы за десять дней до этого сыграли три матча и два из них в Лиге Чемпионов против сильнейших команд европы , особенно матч с барсой, мега сложный. Но это я так, прдираюсь)
"...надежда-мой компас земной...".
"...надежда-мой компас земной...".
"Зенит порвет Спартак", "Спартак не соперник Зениту" и.т.д.
"Зениту не нужна была эта игра", "Зениту не нужен этот турнир"
Ну как, соломушка мягкая?!)
Если игра Зениту не нужна так ответьте почему Семак выставил основу?! И почему игроки Зенита (Малком, Баклаев и.т.д.) и тренеры так психовали и ныли во время и после матча?! Гена Орлов до сих пор воет из радиорубки а Д'Артаньяна каждый день видят в виноводочном а по вечерам из его квартиры раздается душераздирающее "Костанция, Констанция, Констанция....."!
"Зенит порвет Спартак", "Спартак не соперник Зениту" и.т.д.
"Зениту не нужна была эта игра", "Зениту не нужен этот турнир"
Ну как, соломушка мягкая?!)
Если игра Зениту не нужна так ответьте почему Семак выставил основу?! И почему игроки Зенита (Малком, Баклаев и.т.д.) и тренеры так психовали и ныли во время и после матча?! Гена Орлов до сих пор воет из радиорубки а Д'Артаньяна каждый день видят в виноводочном а по вечерам из его квартиры раздается душераздирающее "Костанция, Констанция, Констанция....."!
К атаке подключаются Денисов, Литвинов, Умяров, Зобнин, Пруцев, Зиньковский, Хлусевич... убери любого и косанда не развалится, как у вас в кубке)))
К атаке подключаются Денисов, Литвинов, Умяров, Зобнин, Пруцев, Зиньковский, Хлусевич... убери любого и косанда не развалится, как у вас в кубке)))
Следующие 2 матча со Спартаком в Питере....
И думаю на счёт "крупного счёта" ты угадал...)))
Следующие 2 матча со Спартаком в Питере....
И думаю на счёт "крупного счёта" ты угадал...)))
Вперёд Спартак - великая народная команда!
Вперёд Спартак - великая народная команда!
В обратном случае...даже при включении 70% потенциала своих команд...счёт был бы крупный...и не в пользу Абаскаля...
Это только у нас так принято...
Вот влетела Бавария Аусбургу с 11-го места....ну посмотрели и забыли...зная что это просто расслабон Баварии....
У нас же гегемон поленился слегка...так его кубкового соперника теперь в Барселоны запишут...)))
В обратном случае...даже при включении 70% потенциала своих команд...счёт был бы крупный...и не в пользу Абаскаля...
Это только у нас так принято...
Вот влетела Бавария Аусбургу с 11-го места....ну посмотрели и забыли...зная что это просто расслабон Баварии....
У нас же гегемон поленился слегка...так его кубкового соперника теперь в Барселоны запишут...)))