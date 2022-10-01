Булыкин: «„Урал“ может доставить трудности, но „Локо“ сегодня выиграет»

Экс-футболист «Локомотива» поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» против «Урала» в рамках 11-го тура РПЛ .

«Локомотив» должен закрепить успех, который был в Кубке. Да, «Урал» может доставить трудности, но «Локо» сегодня должен выигрывать с хорошим счётом.

Не ожидаю повторения кубкового счёта, но жду победы. Клуб в хорошем настроении. Нужно выигрывать, брать три очка и двигаться дальше — исправлять ситуацию, которую запустили в начале сезона.