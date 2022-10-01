Булыкин: «„Урал“ может доставить трудности, но „Локо“ сегодня выиграет»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» против «Урала» в рамках 11-го тура РПЛ.
«Локомотив» должен закрепить успех, который был в Кубке. Да, «Урал» может доставить трудности, но «Локо» сегодня должен выигрывать с хорошим счётом.
Не ожидаю повторения кубкового счёта, но жду победы. Клуб в хорошем настроении. Нужно выигрывать, брать три очка и двигаться дальше — исправлять ситуацию, которую запустили в начале сезона.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1330890/bulykin-dmitriy 01.10.2022
ОПС
Кого хотят, того добавят.
Кого добавят и куда? Вы вообще о чём?
Ребята я понимаю, что надо 50 очков заработать для конкурса, но вы хоть в тему пишите, пусть пару слов, но в тему, как в предыдущие комменты. Хотя и они были написано только для набора очков.
"Все может быть" это вообще постоянно повторяющая фраза.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1330890/bulykin-dmitriy 01.10.2022
ОПС
Кого хотят, того добавят.
Кого добавят и куда? Вы вообще о чём?
Ребята я понимаю, что надо 50 очков заработать для конкурса, но вы хоть в тему пишите, пусть пару слов, но в тему, как в предыдущие комменты. Хотя и они были написано только для набора очков.
"Все может быть" это вообще постоянно повторяющая фраза.