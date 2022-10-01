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Булыкин: «„Урал“ может доставить трудности, но „Локо“ сегодня выиграет»

вчера, 11:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» против «Урала» в рамках 11-го тура РПЛ.

«Локомотив» должен закрепить успех, который был в Кубке. Да, «Урал» может доставить трудности, но «Локо» сегодня должен выигрывать с хорошим счётом.

Не ожидаю повторения кубкового счёта, но жду победы. Клуб в хорошем настроении. Нужно выигрывать, брать три очка и двигаться дальше — исправлять ситуацию, которую запустили в начале сезона.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:26
"Урал" только себе может составить трудности,что умело и делает много лет,под руководством ГрЫши Тюбетейки.
ОПС
ОПС ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:34
А что Вы мне в вину ставите, что я говорю не теми словами. Извините, но перед тем как написать, мне внук прочитывает все сообщения. И повторов у нас нету. А 50 очков можете забрать себе. Я за этим никогда не гнался и не гонюсь.. Для меня главное общение. Здоровья всем.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 13:52
Два трупа чемпионата сыграют вничью.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ОПС (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:12
Булыкин: «„Урал“ может доставить трудности, но „Локо“ сегодня выиграет»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1330890/bulykin-dmitriy 01.10.2022

ОПС
Кого хотят, того добавят.


Кого добавят и куда? Вы вообще о чём?
Ребята я понимаю, что надо 50 очков заработать для конкурса, но вы хоть в тему пишите, пусть пару слов, но в тему, как в предыдущие комменты. Хотя и они были написано только для набора очков.
"Все может быть" это вообще постоянно повторяющая фраза.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:32
Посмотрим. Не долго осталось ждать.
Гость
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