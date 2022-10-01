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Тихонов: «По игре „Торпедо“ сейчас выглядит неплохо»

вчера, 15:51
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)Торпедо14:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о матче 11-го тура РПЛ, в котором «Факел» сразится с «Торпедо».

Ожидается очень хорошая и серьезная игра. Думаю, многим не терпится ее увидеть. Потому что если выиграет «Факел», то он плюс-минус обезопасит себя от «Торпедо», который отстает всего на четыре очка. А если станет семь, то «Торпедо» уже будет очень непросто бороться с воронежцами за сохранение прописки в РПЛ.

Это игра за шесть очков. По игре «Торпедо» сейчас выглядит неплохо, и почему-то мне кажется, что «автозаводцы», как минимум, не проиграют, а возможно, и выиграют. Встречаются приблизительно две одинаковые команды, но все же я склоняюсь в сторону москвичей.

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Все комментарии
kxtac9z9qst4
kxtac9z9qst4
вчера в 16:17
Им место в пердиве
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:51
Посмотрим по игре.
Гость
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