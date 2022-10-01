Тихонов: «По игре „Торпедо“ сейчас выглядит неплохо»

Бывший футболист «Спартака» высказался о матче 11-го тура РПЛ , в котором «Факел» сразится с «Торпедо».

Ожидается очень хорошая и серьезная игра. Думаю, многим не терпится ее увидеть. Потому что если выиграет «Факел», то он плюс-минус обезопасит себя от «Торпедо», который отстает всего на четыре очка. А если станет семь, то «Торпедо» уже будет очень непросто бороться с воронежцами за сохранение прописки в РПЛ .

Это игра за шесть очков. По игре «Торпедо» сейчас выглядит неплохо, и почему-то мне кажется, что «автозаводцы», как минимум, не проиграют, а возможно, и выиграют. Встречаются приблизительно две одинаковые команды, но все же я склоняюсь в сторону москвичей.