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Алексей Прудников: «Футболистов прошлых лет забыли»

вчера, 15:35

Экс-голкипер московского «Динамо» Алексей Прудников, который выиграл Олимпийские игры-1988 в составе сборной СССР, сомневается в том, что в 2023 году РФС или Олимпийский комитет России (ОКР) организуют мероприятия по случаю 35-й годовщины последней победы советских футболистов на Играх.

Последний раз более-менее полным составом собирались на 30-летие победы, в 2018-м. Вдвоём с Юрием Давыдовым, президентом команды артистов «Старко», собирали ребят. Сами искали деньги, чтобы людям билеты оплатить, обзванивали, приглашали. Олимпийский комитет? РФС? О чём вы говорите? Нас даже в Москве на мероприятия не приглашают.

Если сами в 2023 году ничего не организуем, думаю, никто не организует. Будем искать деньги на дорожные расходы, чтобы собрать людей. Сегодня ребятам, которые на домашнем чемпионате мира заняли 5-8-е места, уделяют внимание, а футболистов прошлых лет забыли. Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:14
Сложно будет среди прочих собрать украинцев Лютого, Михайличенко,Чередника и Яровенко, литовцев Нарбековаса и Янониса, грузина Кеташвили.
Сп62
Сп62
вчера в 16:07
Сейчас живут одним днём, сегодняшним. Может наступит время, когда вспомнят о прошлом, тогда, возможно, и будущее появится.
d9nxs2m7hedg
d9nxs2m7hedg
вчера в 15:37
это сейчас не новость...
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