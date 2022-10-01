Алексей Прудников: «Футболистов прошлых лет забыли»

Экс-голкипер московского «Динамо» Алексей Прудников, который выиграл Олимпийские игры-1988 в составе сборной СССР , сомневается в том, что в 2023 году РФС или Олимпийский комитет России (ОКР) организуют мероприятия по случаю 35-й годовщины последней победы советских футболистов на Играх.

Последний раз более-менее полным составом собирались на 30-летие победы, в 2018-м. Вдвоём с Юрием Давыдовым, президентом команды артистов «Старко», собирали ребят. Сами искали деньги, чтобы людям билеты оплатить, обзванивали, приглашали. Олимпийский комитет? РФС ? О чём вы говорите? Нас даже в Москве на мероприятия не приглашают.

Если сами в 2023 году ничего не организуем, думаю, никто не организует. Будем искать деньги на дорожные расходы, чтобы собрать людей. Сегодня ребятам, которые на домашнем чемпионате мира заняли 5-8-е места, уделяют внимание, а футболистов прошлых лет забыли. Никто и не знает, что мы — олимпийские чемпионы.