Корнаухов: «Гогниев — прогрессивный тренер с новыми взглядами»

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о предстоящей игре «армейцев» против «Химок» в РПЛ.
К каждому сопернику нужно подходить предельно мотивированным. В прошлом туре ЦСКА проиграл «Торпедо», который шел на последнем месте. В чемпионате России может происходить всё что угодно. Понятно, что ЦСКА фаворит в этом матче. Но это пока на бумаге. Нужно доказывать это непосредственно в игре.
Спартак Гогниев тренирует «Химки». Он какое-то время играл в ЦСКА. Гогниев новый и прогрессивный тренер, с новыми взглядами на футбол. Но ему нужно время, чтобы команда подстроилась под его философию. В этом матче всё в руках ЦСКА.
Мне просто интересно.
Да и общения с кем то я от вас не вижу, просто пару тройку слов в темах.
Просто заполонили сайт из пару слов, да ещё и не в тему, а потом оказывается внук подставил, ну и конечно же никто о наборе очков даже и не думает.
Я вам верю, какие могут быть сомненья.
Мне просто интересно.
Да и общения с кем то я от вас не вижу, просто пару тройку слов в темах.
Просто заполонили сайт из пару слов, да ещё и не в тему, а потом оказывается внук подставил, ну и конечно же никто о наборе очков даже и не думает.
Я вам верю, какие могут быть сомненья.