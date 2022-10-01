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Корнаухов: «Гогниев — прогрессивный тренер с новыми взглядами»

вчера, 14:58
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о предстоящей игре «армейцев» против «Химок» в РПЛ.

К каждому сопернику нужно подходить предельно мотивированным. В прошлом туре ЦСКА проиграл «Торпедо», который шел на последнем месте. В чемпионате России может происходить всё что угодно. Понятно, что ЦСКА фаворит в этом матче. Но это пока на бумаге. Нужно доказывать это непосредственно в игре.

Спартак Гогниев тренирует «Химки». Он какое-то время играл в ЦСКА. Гогниев новый и прогрессивный тренер, с новыми взглядами на футбол. Но ему нужно время, чтобы команда подстроилась под его философию. В этом матче всё в руках ЦСКА.

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Все комментарии
ОПС
ОПС ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:27
Ну и что здесь противозаконного? Слова есть слова. А общение я просто не могу поддерживать. А просто лежу на кровати, а внук пишет с моих слов. В том числе запятые. И я, Бог поможет, встану и тогда отвечу.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:08
Корнаухов- уже не новый и не прогрессивный говорун на Матч ТВ
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:06
обыкновенный тренер ничего такого у нас в РПЛ таких вагон и маленькая тележка
tveqbdhkpsv9
tveqbdhkpsv9
вчера в 15:16
Гогниев еще ничего не показал в РПЛ...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:12
Ну и загнул
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:11
Хватить прелую солому подстилать! Неудача ЦСКА в этом матче может квалифицироваться только как провал первого круга.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:09
Гогниев, пока что, просто никто
Байкал-38
Байкал-38 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 15:09
Ну тогда объясните мне как слова "Кого хотят, того добавят" соответствуют теме Булыкин: «„Урал“ может доставить трудности, но „Локо“ сегодня выиграет».

Мне просто интересно.
Да и общения с кем то я от вас не вижу, просто пару тройку слов в темах.


Просто заполонили сайт из пару слов, да ещё и не в тему, а потом оказывается внук подставил, ну и конечно же никто о наборе очков даже и не думает.
Я вам верю, какие могут быть сомненья.
Гость
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