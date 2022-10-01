Корнаухов: «Гогниев — прогрессивный тренер с новыми взглядами»

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о предстоящей игре «армейцев» против «Химок» в РПЛ .

К каждому сопернику нужно подходить предельно мотивированным. В прошлом туре ЦСКА проиграл «Торпедо», который шел на последнем месте. В чемпионате России может происходить всё что угодно. Понятно, что ЦСКА фаворит в этом матче. Но это пока на бумаге. Нужно доказывать это непосредственно в игре.