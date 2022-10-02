Щетинин: «До второго гола мы играли с „Зенитом“ на равных»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

Мы выходили на «Зенит» как и на любого другого соперника. Старались играть не от обороны, считаю, что до второго гола мы играли с ними на равных. Наш гол придал нам куража, видели, что соперник начал играть более собранно, я думал, что мы сможем забить второй.