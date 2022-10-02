Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Щетинин: «До второго гола мы играли с „Зенитом“ на равных»

вчера, 21:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

Мы выходили на «Зенит» как и на любого другого соперника. Старались играть не от обороны, считаю, что до второго гола мы играли с ними на равных. Наш гол придал нам куража, видели, что соперник начал играть более собранно, я думал, что мы сможем забить второй.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Канчельскис: «Российский футбол отстает от европейского на 50 лет»
Сегодня, 18:21
Бушманов назвал единственного игрока «Локомотива», к которому нет претензий
Сегодня, 17:11
Валерий Новиков оценил шансы ЦСКА в матчах со «Спартаком» и «Динамо»
Сегодня, 16:20
Червиченко: «„Спартак“ заслуженно победил „Пари НН“, но было тяжело»
Сегодня, 15:54
Лепёхин: «„Зенит“ сильнее остальных и будет чемпионом»
Сегодня, 15:02
Семшов: «„Динамо“ нужно время, чтобы адаптировались новички»
Сегодня, 14:49
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:02
На сегодняшний день Зенит сильнее всех!
Бoрат
Бoрат
вчера в 23:47
При всем уважении к Ростову, за весь матч ни одной минуты не было ощущения, что они могут побороться с Зенитом даже за ничью
Интрига была только в том, будет ли это разгром или обычная победа
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:30
Забивать негритёнку надо было,или не жадничать и отдавать пас свободным партнёрам.Авось,на ничейку натянули бы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:20
Не хватило силенок!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:18
Продали игру как пить дать
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:44
У Зенита 2 сильных состава. В запасе сидят игроки которые играли бы в других клубах в основе
За счёт глубины состава замены всегда усиливают игру Зенита и на фоне усталости соперника Зенит додавливает
Futurista
Futurista
вчера в 21:43
До второго гола играли на равных и проигрывали 0:1...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 