Гаджиев: «„Ростов“ оказал достойное сопротивление „Зениту“»

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вчера, 20:25

Российский тренер поделился мнением о победе «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

«Это был хороший матч, „Ростов“ оказал достойное сопротивление. Но уже в конце команде Карпина было тяжело. Все-таки разница в мастерстве между командами существует. Это и стало определяющим фактором в победе „Зенита“. Но нужно признать, что „Ростов“ здорово играл: гости показали хороший футбол до того, как совсем устали.