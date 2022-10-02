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Гаджиев: «„Ростов“ оказал достойное сопротивление „Зениту“»

вчера, 20:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о победе «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

«Это был хороший матч, „Ростов“ оказал достойное сопротивление. Но уже в конце команде Карпина было тяжело. Все-таки разница в мастерстве между командами существует. Это и стало определяющим фактором в победе „Зенита“. Но нужно признать, что „Ростов“ здорово играл: гости показали хороший футбол до того, как совсем устали.

Карпин хорошо организовал команду. Такие матчи вселяют надежду на то, что с „Зенитом“ можно бороться. Скорее всего, питерцы снова выиграют РПЛ, но интрига должна жить. Посмотрим, кто сможет действительно навязать конкуренцию „Зениту“ в этом сезоне», — сказал Гаджиев.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:44
Я ровно об этом, если бы Зенит при своей относительной мощи, ещё и не допускал расхлябанности, то для подобных мыслей и повода не возникало бы.
112910415
112910415
сегодня в 09:08
всё, что могли ..
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:33, ред.
Да тут куча "интриг",носящих характер невыясненных вопросов :
!.Сколько очков наберёт
2.Сколько забьёт и пропустит.
3.В каком туре оформит титул.
4.После этого кому поможет избежать вылета,или стыков.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:24
Уж больно разные весовые категории у этих команд.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:40
В последние время смысл пребывания протона на сайте состоит
Убрал из "Лучших" комментарий пользователя Байкал-38

Отсутствовал три дня и первым делом сделал главную миссию!
Байкал-38
Байкал-38 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:26
Не, Ростов красавцы и я им желаю быть в призёрах.
Кстати Комличенко меня удивляет, если честно, то не очень верил в него.
Тут можно сказать и признать свою неправоту.
Насчёт не пустых надежд.
Мало расхлябанности Зенита, надо ещё и самим клубам не лажать.
Как только Спартак во всеуслышание стал со всех углов кричать о чемпионстве, так сразу пошли неудачи. ЦСКА возвели в ранг главного соперника в борьбе за золото, сразу проигрыш аутсайдеру.
Вообще не понимаю все эти разговоры, интриги сейчас. закончится первый круг, потом команды уйдут на зимний перерыв и только после возобновления через пару тройку туров будет понятно, кто на что способен.

А так я интригу перед чемпионатом могу сказать претендентов на чемпионство аж целых 16 команд, а на вылет целых четыре. А после каждого тура корректировать в зависимости от результатов.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:15
Красивый гол Комличенко внушил грёзы о потерянных очках, а пресловутая расхлябанность Зенита, ставшая притчей во языцех, внушает соперникам не совсем пустые надежды на успех.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:09
"Выглядели достойно", "оказали достойное сопротивление", "достойно проиграли" и другие тому подобные фразы можно применить к проигравшим командам в большей части матчей. А итог "достойного поражения" и "позорного проигрыша" одинаков - ноль очков.
drug01
drug01
вчера в 21:06
Зенит был сильней
Loko57
Loko57
вчера в 21:02
Ростовчане молодцы и тренер ТОП!!!
vhe2x3774a3m
vhe2x3774a3m
вчера в 20:54
Такова действительность, ничего не поделаешь...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:47
При всём уважении к Гаджиеву, его высказывание только отчасти соответствуют действительности, причём мизерной доли.
Зенит полностью переиграл Ростов как по игре, так и по статистике.
По игре было заметно, что Зенит играет в "кошки мышки" и если бы Ростов зацепил очко в Питере, то это было в большей степени не их заслугой, а расхлябанности игроков Зенита.
Как бы специалисты и болельщики других команд не хотели бы интриги, но её нет.
Интрига в чемпионстве только одна. Сможет ли Зенит так уверовать в своей победе, что про... всё на свете? Других вариантов нет.
Давайте смотреть правде в глаза, а не строить иллюзии.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:34, ред.
Видно было что игроки Ростова бились как могли. Глубины состава конечно не хватило.

У Зенита вышли игроки и усилили игру, а у Ростова игроки вышли чтобы заменить травмированного Байрамяна и уставших Комли и Полоза.
Гость
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