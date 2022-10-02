Гаджиев: «„Ростов“ оказал достойное сопротивление „Зениту“»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о победе «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).
«Это был хороший матч, „Ростов“ оказал достойное сопротивление. Но уже в конце команде Карпина было тяжело. Все-таки разница в мастерстве между командами существует. Это и стало определяющим фактором в победе „Зенита“. Но нужно признать, что „Ростов“ здорово играл: гости показали хороший футбол до того, как совсем устали.
Карпин хорошо организовал команду. Такие матчи вселяют надежду на то, что с „Зенитом“ можно бороться. Скорее всего, питерцы снова выиграют РПЛ, но интрига должна жить. Посмотрим, кто сможет действительно навязать конкуренцию „Зениту“ в этом сезоне», — сказал Гаджиев.
!.Сколько очков наберёт
2.Сколько забьёт и пропустит.
3.В каком туре оформит титул.
4.После этого кому поможет избежать вылета,или стыков.
!.Сколько очков наберёт
2.Сколько забьёт и пропустит.
3.В каком туре оформит титул.
4.После этого кому поможет избежать вылета,или стыков.
Убрал из "Лучших" комментарий пользователя Байкал-38
Отсутствовал три дня и первым делом сделал главную миссию!
Убрал из "Лучших" комментарий пользователя Байкал-38
Отсутствовал три дня и первым делом сделал главную миссию!
Кстати Комличенко меня удивляет, если честно, то не очень верил в него.
Тут можно сказать и признать свою неправоту.
Насчёт не пустых надежд.
Мало расхлябанности Зенита, надо ещё и самим клубам не лажать.
Как только Спартак во всеуслышание стал со всех углов кричать о чемпионстве, так сразу пошли неудачи. ЦСКА возвели в ранг главного соперника в борьбе за золото, сразу проигрыш аутсайдеру.
Вообще не понимаю все эти разговоры, интриги сейчас. закончится первый круг, потом команды уйдут на зимний перерыв и только после возобновления через пару тройку туров будет понятно, кто на что способен.
А так я интригу перед чемпионатом могу сказать претендентов на чемпионство аж целых 16 команд, а на вылет целых четыре. А после каждого тура корректировать в зависимости от результатов.
Кстати Комличенко меня удивляет, если честно, то не очень верил в него.
Тут можно сказать и признать свою неправоту.
Насчёт не пустых надежд.
Мало расхлябанности Зенита, надо ещё и самим клубам не лажать.
Как только Спартак во всеуслышание стал со всех углов кричать о чемпионстве, так сразу пошли неудачи. ЦСКА возвели в ранг главного соперника в борьбе за золото, сразу проигрыш аутсайдеру.
Вообще не понимаю все эти разговоры, интриги сейчас. закончится первый круг, потом команды уйдут на зимний перерыв и только после возобновления через пару тройку туров будет понятно, кто на что способен.
А так я интригу перед чемпионатом могу сказать претендентов на чемпионство аж целых 16 команд, а на вылет целых четыре. А после каждого тура корректировать в зависимости от результатов.
Зенит полностью переиграл Ростов как по игре, так и по статистике.
По игре было заметно, что Зенит играет в "кошки мышки" и если бы Ростов зацепил очко в Питере, то это было в большей степени не их заслугой, а расхлябанности игроков Зенита.
Как бы специалисты и болельщики других команд не хотели бы интриги, но её нет.
Интрига в чемпионстве только одна. Сможет ли Зенит так уверовать в своей победе, что про... всё на свете? Других вариантов нет.
Давайте смотреть правде в глаза, а не строить иллюзии.
Зенит полностью переиграл Ростов как по игре, так и по статистике.
По игре было заметно, что Зенит играет в "кошки мышки" и если бы Ростов зацепил очко в Питере, то это было в большей степени не их заслугой, а расхлябанности игроков Зенита.
Как бы специалисты и болельщики других команд не хотели бы интриги, но её нет.
Интрига в чемпионстве только одна. Сможет ли Зенит так уверовать в своей победе, что про... всё на свете? Других вариантов нет.
Давайте смотреть правде в глаза, а не строить иллюзии.
У Зенита вышли игроки и усилили игру, а у Ростова игроки вышли чтобы заменить травмированного Байрамяна и уставших Комли и Полоза.
У Зенита вышли игроки и усилили игру, а у Ростова игроки вышли чтобы заменить травмированного Байрамяна и уставших Комли и Полоза.