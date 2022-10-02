Хаджи: «Недооценка „Пари НН“ „Спартаком“ исключена»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил расклад сил в матче РПЛ «Пари НН» против «красно-белых».

Недооценка «Пари НН» «Спартаком» исключена, потому что они не так сильны, не обладают бешеным мастерством. Думаю, всё будет нормально — «Спартак», наоборот, должен понять, что с ними будет играть сплочённая, хорошая команда. «Пари НН» тоже очки нужны, поэтому будет очень серьёзная игра. Ни в коем случае «Спартаку» не будет легко, и ни в коем случае шапкозакидательством они заниматься не будут. Думаю, это уже давно у них искоренилось.