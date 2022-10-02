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Хаджи: «Недооценка „Пари НН“ „Спартаком“ исключена»

вчера, 16:47
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи оценил расклад сил в матче РПЛ «Пари НН» против «красно-белых».

Недооценка «Пари НН» «Спартаком» исключена, потому что они не так сильны, не обладают бешеным мастерством. Думаю, всё будет нормально — «Спартак», наоборот, должен понять, что с ними будет играть сплочённая, хорошая команда. «Пари НН» тоже очки нужны, поэтому будет очень серьёзная игра. Ни в коем случае «Спартаку» не будет легко, и ни в коем случае шапкозакидательством они заниматься не будут. Думаю, это уже давно у них искоренилось.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:43
Точно знаю, что нижегородцы легко не сдадутся.
makkie
makkie
вчера в 18:34
Поглядим.
Фактор недооценки соперника и отсутствия Соболева может сказаться.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:20
Интересно, как будет выглядеть Спартак, после победы в Кубке, над гегемоном? Стабильность признак мастерства, профессионализма. Соперник другой и подход должен быть с поправкой.
lotsman
lotsman
вчера в 17:24
Игра покажет, насколько исключена.
Asper
Asper ответ soccer_admin (раскрыть)
вчера в 17:05
Аааа, вы назначили их мне К и ВК!
Вот это спасибо!!!
soccer_admin
soccer_admin ответ Asper (раскрыть)
вчера в 17:02
Да нет очки рассчитываются после завершения матча не беспокойтесь вам все зачтется
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