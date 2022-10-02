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Баженов: «Матч с „Пари НН“ для „Спартака“ будет сложным»

вчера, 16:27
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Спартаком».

Матч с «Пари НН» для «Спартака» будет сложным, особенно после хорошей кубковой победы над «Зенитом». «Пари НН» – сильная команда. Дома играют хорошо, а вторые таймы выдают просто замечательные. «Спартаку» точно будет непросто.

Сейчас осенний отрезок чемпионата, который вносит свои корректировки. Поля становятся мягкими. Мышцы у футболистов под это перестраиваются. Во многих командах есть микротравмы, связанные как раз с этим. Это очень важно. «Пари НН» тоже нужно набирать очки. На фоне победы над «Зенитом» — хочется посмотреть, остались ли у «Спартака» эмоции или нет. Да, команда – фаворит. Но сто процентов, что не будет просто и легко. Опять же на фоне того, что недавно обыграли «Зенит», как бы парадоксально это ни звучало.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:37
Для Спартака все матчи непростые
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:04
На ничью должны набегать.
Asper
Asper ответ soccer_admin (раскрыть)
вчера в 16:56
Мне это стоило 19 очков, и это только после первого тайма, ахаха))))хХоланд и КДБ)
Ну ладно, надеюсь удача вернёт долг)))
soccer_admin
soccer_admin ответ Asper (раскрыть)
вчера в 16:46
Действительно при создании команды смена капитана/вице-капитана не сохранялась. Исправили. Спасибо за найденную неполадку
drug01
drug01
вчера в 16:42
Игра покажет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:33
Вот это точно...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:30
А побеждать то надо....
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