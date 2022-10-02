Баженов: «Матч с „Пари НН“ для „Спартака“ будет сложным»

Экс-игрок «Спартака» поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Спартаком».

Матч с «Пари НН» для «Спартака» будет сложным, особенно после хорошей кубковой победы над «Зенитом». «Пари НН» – сильная команда. Дома играют хорошо, а вторые таймы выдают просто замечательные. «Спартаку» точно будет непросто.

Сейчас осенний отрезок чемпионата, который вносит свои корректировки. Поля становятся мягкими. Мышцы у футболистов под это перестраиваются. Во многих командах есть микротравмы, связанные как раз с этим. Это очень важно. «Пари НН» тоже нужно набирать очки. На фоне победы над «Зенитом» — хочется посмотреть, остались ли у «Спартака» эмоции или нет. Да, команда – фаворит. Но сто процентов, что не будет просто и легко. Опять же на фоне того, что недавно обыграли «Зенит», как бы парадоксально это ни звучало.