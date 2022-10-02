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Червиченко: «Москалёв не поставил 100% пенальти на Комличенко»

вчера, 19:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «Зенит» принимал «Ростов». Встреча закончилась победой питерцев со счётом 3:1. Червиченко заявил, что главный арбитр допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота «Зенита».

«Непонятно, зачем Москалёв пытался помогать „Зениту“, не назначив стопроцентный пенальти. Я-то знаю зачем. Дано прямое указание Левниковым-старшим — на Комличенко фолы не свистеть, а, наоборот, карточки показывать и всячески саботировать всё полезное, что делает Комличенко на поле. Видимо, Москалёв не решился идти против таких указаний и стопроцентный пенальти не поставил. Дальше по ходу матча всё было нормально», — сказал Червиченко.

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Все комментарии
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 09:38
ну и бред...
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 09:34
Забыл еще 100% пендаль, когда Кержаков его завалили в штрафной)))))
Червиченко будет нести все что хочешь лишь бы его цитировали?
На повторе все видно накладка от Комлиниченко, все судья правильно свистнул
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 07:49
Это что за эпизод?
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 06:30
Газпром чей ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:36
Привычное пустозвонство.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:17
Похоже Андрюха усугубил вторым стаканом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:36
Главное что хотябы забили !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:21
вам такие ставили пены по три за матч
Boricku
Boricku
вчера в 21:00
Комличенка дельфинчиком
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:59
Все знают, что судьи всегда "случайно" ошибаются в пользу зенита.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:48
Как знать, все может быть иначе
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5 ответ vwwjoy (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:41
Да ты что?
Смотрю с ветки НН-Спартак тебя ветром сдуло, после второго гола Спартака.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:39
Газпром рулит просто.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:19
Червь хайпажер
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:04
Червиченко несет полный бред
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:55
Я не уверен что фол на Комличенко 100%
Николай отбирал мяч у защитника открытой стопой, но накладки не было. А защитник выбивая мяч зацепил по касательной ногу Комличенко
Судья в поле и судьи ВАР решили что нарушения не было
Djorax
Djorax
вчера в 19:50
А если поставили, выиграли бы?
u3yunkmar5ap
u3yunkmar5ap
вчера в 19:49
Это же Зенит
4ac9n9secbzs
4ac9n9secbzs
вчера в 19:48
да это уже не новость...
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