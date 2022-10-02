Пономарёв: «С победой всех болельщиков ЦСКА! Победа хорошая, настоящая»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу «армейцев» над «Химками» в матче 11-го тура РПЛ (2:1).

С победой всех болельщиков ЦСКА ! Победа хорошая, настоящая. Хорошая игра, претензий к игрокам быть не может, все выполнили свои прямые обязанности на поле. Мне понравилось, как сыграли в обороне, стали играть ближе к своим нападающим, атакуют соперника в момент приема мяча, никто не играет на отскоке. И это очень важно, ведь неизвестно, как футболист соперника обработает мяч. Обработал хорошо – не дадут развернуться, обработал плохо – отнимут мяч. Очень грамотная игра в обороне.

Понравился Чалов, наконец-то он стал двигаться по всему полю, физически он подготовлен хорошо, в тактическом плане у него не было никогда проблем и технически он тоже подготовлен. Ничего удивительного нет, что в этом возрасте он раскрывается, он заиграл и заиграл как настоящий нападающий. В пропущенном мяче винить Акинфеева нельзя, очень уж крутой была траектория. Никто такого удара не ожидал. Думаю, что и сам Магомедов такого от себя не ожидал.