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Пономарёв: «С победой всех болельщиков ЦСКА! Победа хорошая, настоящая»

вчера, 17:05
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу «армейцев» над «Химками» в матче 11-го тура РПЛ (2:1).

С победой всех болельщиков ЦСКА! Победа хорошая, настоящая. Хорошая игра, претензий к игрокам быть не может, все выполнили свои прямые обязанности на поле. Мне понравилось, как сыграли в обороне, стали играть ближе к своим нападающим, атакуют соперника в момент приема мяча, никто не играет на отскоке. И это очень важно, ведь неизвестно, как футболист соперника обработает мяч. Обработал хорошо – не дадут развернуться, обработал плохо – отнимут мяч. Очень грамотная игра в обороне.

Понравился Чалов, наконец-то он стал двигаться по всему полю, физически он подготовлен хорошо, в тактическом плане у него не было никогда проблем и технически он тоже подготовлен. Ничего удивительного нет, что в этом возрасте он раскрывается, он заиграл и заиграл как настоящий нападающий. В пропущенном мяче винить Акинфеева нельзя, очень уж крутой была траектория. Никто такого удара не ожидал. Думаю, что и сам Магомедов такого от себя не ожидал.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:04
С заслуженной победой ЦСКА.....Чалова с дублем...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:22
Согласен, что хорошая победа, без вопросов. Немного смазанная концовка оказалась лишь неприятным эпизодом.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 18:15
Ещё бы научиться нормально играть в последние 15 минут - вообще было бы здорово. А так - да, с победой ЦСКА!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:36
Победа ЦСКА стала зависеть с какой ноги утром встал тот, или другой игрок). Напоминает старую, в прошлом заводную игрушку. Крутишь, крутишь ключем, ставишь на пол и полетел он, если не споткнется). Так. Ассоциации..).
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:06
Совсем туго далась победа
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