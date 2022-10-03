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Майга: «Я чисто русский, настоящий патриот»

вчера, 21:30

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о своей патриотичности.

«Я уже пять лет в России. Я чисто русский! У меня здесь семья. Я уже привык к здешней жизни, культуре, кухне! На меня ничего давит, я абсолютно счастлив. Всегда против тех, кто говорит плохо про Россию! Я настоящий патриот!» – заявил Майга.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:54
С дерева слез и сразу в цивилизацию попал... Рай.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:51
Настоящий патриот))
Futurista
Futurista
вчера в 22:24
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:13
Какой молодец. Приятно послушать.
Честно говоря задолбало это псевдолиберальное нытье и скулеж от бездельников и мамкиных диванных экспертов, которые сами ничего не добились, только обвиняют всех вокруг и раздают советы
А вот парнишка, хоть и не коренной россиянин, а как хорошо отзывается о нашей родине
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:56
"На меня ничего давит" так давит или НЕ давит?
LOpp
LOpp
вчера в 21:45
К мобилизации готов.
Вперёд!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:36
Ну надо же))
Гость
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