Майга: «Я чисто русский, настоящий патриот»

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вчера, 21:30

Полузащитник «Пари НН» рассказал о своей патриотичности.

«Я уже пять лет в России. Я чисто русский! У меня здесь семья. Я уже привык к здешней жизни, культуре, кухне! На меня ничего давит, я абсолютно счастлив. Всегда против тех, кто говорит плохо про Россию! Я настоящий патриот!» – заявил Майга.