Майга: «Я чисто русский, настоящий патриот»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о своей патриотичности.
«Я уже пять лет в России. Я чисто русский! У меня здесь семья. Я уже привык к здешней жизни, культуре, кухне! На меня ничего давит, я абсолютно счастлив. Всегда против тех, кто говорит плохо про Россию! Я настоящий патриот!» – заявил Майга.
Честно говоря задолбало это псевдолиберальное нытье и скулеж от бездельников и мамкиных диванных экспертов, которые сами ничего не добились, только обвиняют всех вокруг и раздают советы
А вот парнишка, хоть и не коренной россиянин, а как хорошо отзывается о нашей родине
Честно говоря задолбало это псевдолиберальное нытье и скулеж от бездельников и мамкиных диванных экспертов, которые сами ничего не добились, только обвиняют всех вокруг и раздают советы
А вот парнишка, хоть и не коренной россиянин, а как хорошо отзывается о нашей родине
Вперёд!
Вперёд!