Анчелотти: «Чемпионат важен, но Лига чемпионов – важнейшее соревнование»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о важности Лиги чемпионов.
Я всегда стремлюсь к победе в Лиге чемпионов. Чемпионат важен, но ЛЧ – важнейшее соревнование. Это разные турниры. В одном 38 матчей, в другом гораздо меньше. Порой противостояние длится 180 минут. Необходимо обращать внимание на детали. Не следует здесь говорить об удаче или невезении. Порой такие разговоры лишь прикрывают проблемы твоей команды, либо сильные стороны оппонента.
Если я стану утверждать, что «Реалу» не повезло с «Осасуной», я не упомяну наши трудности во владении мячом и достойную игру соперника. Мелкие детали не менее важны. В ЛЧ за несколько минут можно забить три мяча. Со мной такое случалось. В полуфинале это тоже может произойти. Сильный характер позволяет это контролировать. И «Реал» больше других использует эти небольшие детали.