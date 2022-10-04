Анчелотти: «Чемпионат важен, но Лига чемпионов – важнейшее соревнование»

Главный тренер «Реала» высказался о важности Лиги чемпионов.

Я всегда стремлюсь к победе в Лиге чемпионов. Чемпионат важен, но ЛЧ – важнейшее соревнование. Это разные турниры. В одном 38 матчей, в другом гораздо меньше. Порой противостояние длится 180 минут. Необходимо обращать внимание на детали. Не следует здесь говорить об удаче или невезении. Порой такие разговоры лишь прикрывают проблемы твоей команды, либо сильные стороны оппонента.