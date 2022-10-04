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Анчелотти: «Чемпионат важен, но Лига чемпионов – важнейшее соревнование»

вчера, 19:29

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о важности Лиги чемпионов.

Я всегда стремлюсь к победе в Лиге чемпионов. Чемпионат важен, но ЛЧ – важнейшее соревнование. Это разные турниры. В одном 38 матчей, в другом гораздо меньше. Порой противостояние длится 180 минут. Необходимо обращать внимание на детали. Не следует здесь говорить об удаче или невезении. Порой такие разговоры лишь прикрывают проблемы твоей команды, либо сильные стороны оппонента.

Если я стану утверждать, что «Реалу» не повезло с «Осасуной», я не упомяну наши трудности во владении мячом и достойную игру соперника. Мелкие детали не менее важны. В ЛЧ за несколько минут можно забить три мяча. Со мной такое случалось. В полуфинале это тоже может произойти. Сильный характер позволяет это контролировать. И «Реал» больше других использует эти небольшие детали.

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Все комментарии
4rs3swdkhs4g
4rs3swdkhs4g
вчера в 21:23
с ним не поспоришь...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:47
Для Реала да/
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:07
ЛЧ и ЧМ это мечта миллионов
drug01
drug01
вчера в 20:07
Лига всегда всех манит...
2dm6pbzp7c33
2dm6pbzp7c33
вчера в 19:41
Да Лига это просто способ попасть в ЛЧ
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:38
ЛЧ самое главное событие...
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