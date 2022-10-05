Хави: «Хорошо провели первые полчаса»

Наставник «Барселоны» прокомментировал поражение от «Интера».

Мы были недостаточно настойчивыми. Это озадачивает. Теперь наше положение усложнилось. В Лиге чемпионов у нас остается три финала — именно так мы относимся к этим матчам.

Должны были завершать этот матч лучше. Улетаем отсюда с поражением, которое оставляет нас в очень сложном положении.

Хорошо провели первые полчаса. Однако затем мы утратили в своей игре динамичность. Мы неплохо отражали контратаки «Интера» и сами создавали острые моменты, но не смогли воспользоваться ни одним из них.