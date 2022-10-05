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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Хави: «Хорошо провели первые полчаса»

вчера, 07:19
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Интера».

Мы были недостаточно настойчивыми. Это озадачивает. Теперь наше положение усложнилось. В Лиге чемпионов у нас остается три финала — именно так мы относимся к этим матчам.

Должны были завершать этот матч лучше. Улетаем отсюда с поражением, которое оставляет нас в очень сложном положении.

Хорошо провели первые полчаса. Однако затем мы утратили в своей игре динамичность. Мы неплохо отражали контратаки «Интера» и сами создавали острые моменты, но не смогли воспользоваться ни одним из них.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:53
Шансы ещё есть, не всё потеряно. Девять очков в оставшихся трёх матчах вполне реальны. Правда, если играть только полчаса в матче, то ловить в ЛЧ нечего.
u9xnuv7vrngv
u9xnuv7vrngv
вчера в 08:15
Весьма дешёвая отмазка
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:04
Интер заслужил эту победу.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 08:00
ой, вот эти вот "осталось 3 финала" - это работает когда люди играют за интерес, команду, тренера, но не за деньги, как в Барселоне.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:58
В футболе очки дают за голы
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 07:55
На табло смотри
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 07:55
Под Барселону нужно подстраивать лигу чемпионов,и проводить 2 тайма по 15 минут.А так,Хави в одном интервью,уже отмазался за лигу чемпионов.Сказал,что лигу чемпионов может выиграть случайная команда,а ла лигу трудно выиграть.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 07:48, ред.
Барса пока выигрывает только на кураже и на классе отдельных игроков, сначала сезона подозревал что любая хорошо организованная команда (например, Наполи, Аталанта, Аякс, Брюгге) обыграет Барсу. У многих появилось ошибочное мнение что Барса вернулась на прежний уровень, но это к сожалению не так, думаю еще 2-3 года нам точно не стоит ждать от каталонцев сверх результатов
shlomo
shlomo
вчера в 07:40
Это просто отмазка какая то... плохо играли, так и нужно было бы говорить...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:36
Барса всё хуже и хуже в ЛЧ
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