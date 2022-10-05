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«Лёня, гудбай». Фанаты «Рубина» вывесили баннер во время матча с «Волгой»

вчера, 17:39
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Болельщики «Рубина» требуют отставки главного тренера команды Леонида Слуцкого.

В концовке матча 1/32 финала Кубка России против «Волги» (1:2) фанаты вывесили баннер с текстом: «Лёня, гудбай. Лёня, прощай». Болельщики «Рубина» сделали отсылку к песне группы «Кар‑Мэн», которая называется «Лондон, гудбай».

Напомним, что в матче прошлого тура Первой лиги против тульского «Арсенала» (1:2) фанаты казанского клуба также требовали отставки Слуцкого. Они скандировали: «Увольняйте Лёньку из клуба».

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Все комментарии
Barcelona For Life
Barcelona For Life
сегодня в 02:54
Карма настигла казанцев. Нельзя безпочвенно обвинять людей, тем более тех кто всем сердцем жил этим клубом. Привет от КББ!
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 23:55
Лёня, гуд бай!
Лёня, прощай, ты здесь чужой.
Лёня, гуд бай!
Лёня, прощай, пора в запой.
Лёня, гуд бай!

Подходит как для Слуцкого, так и для Федуна.
Пепс
Пепс
вчера в 22:09
Остаётся тока Гинера вместо Саймана махнуть... Слуцкий не уходит. 😪😪😪😪😪 Леонид - иди уже пожалста
Прокурор тайги
Прокурор тайги
вчера в 21:48, ред.
Леня, я транслирую в твой мозг напрямую.
Мысль армейскую, прямую как одноименная кишка!
"Бросай Рубин, вставай на ... ЛЫЖЫ!"
Настройся на волну и поймай амплитуду шатания.
Войди в резонанс, Леня, войди в раж! ЛЫЖЫ смажь!!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:42
Не надо Лёне давать советы. Он сам знает, как вовремя слинять За бугром научился.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:36
Так случилось, плохо.
Союзник противников
Союзник противников ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 20:15
"Балтика" уже столь же бесславно слилась,проиграв по пенальти 4-5(основное 0-0) некому великому "Пересвету" из Домодедово.Слышал о таком??? Видимо,команды,потенциально бьющиеся за выход в РПЛ,решили не идти столь долгим путём к недостижимому Кубку.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:06
Лёня останется и выведет татар в стыки.А футбол у нас давно не для болельщиков,поэтому можете себя утруждать трындежом сколько угодно."Спартак" вам в пример...
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:48
А Лёне всё по хрен!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:47
Понять болельщиков Рубина можно.
С приходом Слуцкого в Рубин многие надеялись, что к ним пришёл супер тренер с европейским опытом и команда попрёт.
Но вот если внимательно посмотреть карьеру Слуцкого, то удивляться нынешним баннерам не приходится.

Собственно, а что мы знаем о Слуцком?
Карьеру игрока (вратаря) закончил рано, неплохо тренировал Уралан, фк Москва, КС, потом привлёк внимания ЦСКА.
Причём с отличным составом ЦСКА к чемпионству шёл три сезона.
ЦСКА три чемпионства, два кубка и два суперкубка.
Потом якобы обязаловка в сборную и позорный провал на ЧЕ 2016.
Потом были "Чемпионшип" и голландский чемпионат по проекции Абрамовича, где его запомнили ноющим тренером который отлично исполняет рэп.
После возвращения вроде начал неплохо, но "вывел " Рубин в первую лигу и там продолжает падение.
Так что за тренер Сулуцкий? Кто то его называет топ, но топ тон только по выступлениям в КВН.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:29
Слуцкий опытный еврей, без неустойки не уйдет !
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:25
Н-да-а!!! Ему бы сейчас,багаж Газзаева,как в ЦСКА было,в хорошие времена,Рубин бы вышел в рпл,а так тяжело самому!!!!
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 19:03
Сборная,халл сити,витесс,рубин-Слуцкий везде приуспел
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:52
Надо собраться и уйти
Futurista
Futurista
вчера в 18:46
Обычно так заканчивают все ранее распиаренные клоуны...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:42
Пора уже домой
Виталий Романчук
Виталий Романчук
вчера в 18:41
Правильно сделали это тренер фнл но не как рпл
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 18:12, ред.
думаю Слуцкий знал о поддержки его руководством рубина раз решился играть в Ульяновске на кубок России вторым составом. сейчас Леонид реально подвис и находится на волоске от увольнения из Казани, впереди как назло для Слуцкого тяжелейший вылет в Хабаровск, после поражения от шинника и арсенала на своём поле с дальнего востока Лёне нужно прилетать с тремя очками в копилке, до прямой путёвки в рпл рубин уже отстаёт на 6 очков, от зоны переходных матчей всего на 3, всё конечно рубин поправит если не будет нагнетаться обстановка вокруг команды и Слуцкого. состав у рубина по именам просто мощный по меркам фнл, приобрели у уфы Беленова и Александр скоро отправит на лавку переоценёного Дюпина...Слуцкому стоит сходить к цыганке и попросить чтобы та сняла сглаз с него и рубина, даже сегодня если пересмотреть какие мячи залетали от волги и Тулы в последнем туре фнл просто диву даёшся, ну и конечно игроки уровня Кабутова и Горбунова столице татарстана не нужны...p.s советую всем смотреть фнл, там полно примерно равных по уровню команд и точно не слабее коллективов с подвала рпл. алания, балтика, рубин, камаз. можно всех 4х брать в рпл если не будет проблем с домашней ареной ( у Калининграда и Казани их точно нет) Слуцкому желаю удачи, надеюсь его не уволят, а Лёня уже сейчас наверняка присматривает лучших игроков из фнл для рубина и новичков из южной америки
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:48
Проиграли даже Волге.
cyu32g7cctca
cyu32g7cctca
вчера в 17:47
ну и Леня, чему же ты научился за рубежом...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:44, ред.
Он слишком тяжелый, на него не давит он так сказал.

Уберите Леньку с клуба, Хэй, хэй!
А вообще то прекрасно, прекрасно:)
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