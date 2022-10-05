«Лёня, гудбай». Фанаты «Рубина» вывесили баннер во время матча с «Волгой»

Болельщики «Рубина» требуют отставки главного тренера команды Леонида Слуцкого.
В концовке матча 1/32 финала Кубка России против «Волги» (1:2) фанаты вывесили баннер с текстом: «Лёня, гудбай. Лёня, прощай». Болельщики «Рубина» сделали отсылку к песне группы «Кар‑Мэн», которая называется «Лондон, гудбай».
Напомним, что в матче прошлого тура Первой лиги против тульского «Арсенала» (1:2) фанаты казанского клуба также требовали отставки Слуцкого. Они скандировали: «Увольняйте Лёньку из клуба».
Лёня, прощай, ты здесь чужой.
Лёня, гуд бай!
Лёня, прощай, пора в запой.
Лёня, гуд бай!
Подходит как для Слуцкого, так и для Федуна.
Лёня, прощай, ты здесь чужой.
Лёня, гуд бай!
Лёня, прощай, пора в запой.
Лёня, гуд бай!
Подходит как для Слуцкого, так и для Федуна.
Мысль армейскую, прямую как одноименная кишка!
"Бросай Рубин, вставай на ... ЛЫЖЫ!"
Настройся на волну и поймай амплитуду шатания.
Войди в резонанс, Леня, войди в раж! ЛЫЖЫ смажь!!!
Мысль армейскую, прямую как одноименная кишка!
"Бросай Рубин, вставай на ... ЛЫЖЫ!"
Настройся на волну и поймай амплитуду шатания.
Войди в резонанс, Леня, войди в раж! ЛЫЖЫ смажь!!!
С приходом Слуцкого в Рубин многие надеялись, что к ним пришёл супер тренер с европейским опытом и команда попрёт.
Но вот если внимательно посмотреть карьеру Слуцкого, то удивляться нынешним баннерам не приходится.
Собственно, а что мы знаем о Слуцком?
Карьеру игрока (вратаря) закончил рано, неплохо тренировал Уралан, фк Москва, КС, потом привлёк внимания ЦСКА.
Причём с отличным составом ЦСКА к чемпионству шёл три сезона.
ЦСКА три чемпионства, два кубка и два суперкубка.
Потом якобы обязаловка в сборную и позорный провал на ЧЕ 2016.
Потом были "Чемпионшип" и голландский чемпионат по проекции Абрамовича, где его запомнили ноющим тренером который отлично исполняет рэп.
После возвращения вроде начал неплохо, но "вывел " Рубин в первую лигу и там продолжает падение.
Так что за тренер Сулуцкий? Кто то его называет топ, но топ тон только по выступлениям в КВН.
С приходом Слуцкого в Рубин многие надеялись, что к ним пришёл супер тренер с европейским опытом и команда попрёт.
Но вот если внимательно посмотреть карьеру Слуцкого, то удивляться нынешним баннерам не приходится.
Собственно, а что мы знаем о Слуцком?
Карьеру игрока (вратаря) закончил рано, неплохо тренировал Уралан, фк Москва, КС, потом привлёк внимания ЦСКА.
Причём с отличным составом ЦСКА к чемпионству шёл три сезона.
ЦСКА три чемпионства, два кубка и два суперкубка.
Потом якобы обязаловка в сборную и позорный провал на ЧЕ 2016.
Потом были "Чемпионшип" и голландский чемпионат по проекции Абрамовича, где его запомнили ноющим тренером который отлично исполняет рэп.
После возвращения вроде начал неплохо, но "вывел " Рубин в первую лигу и там продолжает падение.
Так что за тренер Сулуцкий? Кто то его называет топ, но топ тон только по выступлениям в КВН.
Уберите Леньку с клуба, Хэй, хэй!
А вообще то прекрасно, прекрасно:)
Уберите Леньку с клуба, Хэй, хэй!
А вообще то прекрасно, прекрасно:)