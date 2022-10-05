«Лёня, гудбай». Фанаты «Рубина» вывесили баннер во время матча с «Волгой»

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вчера, 17:39

Болельщики «Рубина» требуют отставки главного тренера команды .

В концовке матча 1/32 финала Кубка России против «Волги» (1:2) фанаты вывесили баннер с текстом: «Лёня, гудбай. Лёня, прощай». Болельщики «Рубина» сделали отсылку к песне группы «Кар‑Мэн», которая называется «Лондон, гудбай».

Напомним, что в матче прошлого тура Первой лиги против тульского «Арсенала» (1:2) фанаты казанского клуба также требовали отставки Слуцкого. Они скандировали: «Увольняйте Лёньку из клуба».