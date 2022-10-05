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Квадво Асамоа объявил о завершении карьеры

вчера, 22:09

Бывший защитник «Интера» и «Ювентуса» Квадво Асамоа объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

За «Юве» игрок провёл 156 матчей во всех турнирах, забив пять мячей и отдал 20 голевых передач. В составе «бьянконери» он пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза брал Кубок Италии и трижды завоевывал Суперкубок. Летом 2018 года Асамоа покинул туринский клуб на правах свободного агента, после чего перешел в «Интер», за который провел 53 игры. Последним клубом в игровой карьере Асамоа стал «Кальяри».

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Ironigor
Ironigor
вчера в 22:56
Когда-то это должно было случится.
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