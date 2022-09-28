Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Экс-игрок «Челси» Рамирес завершил карьеру

вчера, 23:41

Экс-полузащитник «Челси» и «Бенфики» Рамирес объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет. Игрок опубликовал обращение по этому поводу:

Я благодарен Богу за то, что у меня была возможность выступать на самом высоком спортивном уровне.

Теперь меня ждет иной путь, но я сохраню ту же радость и храбрость, которые со мной с детства, когда я покинул свой дом и отправился в большой мир. Футбол, я благодарен тебе!

В составе лондонского клуба футболист выигрывал чемпионат Англии, брал местный Кубок, а также Кубок Лиги. Помимо этого, в его коллекции трофеев есть победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПандев объявил о завершении карьеры
22 сентября
ОфициальноРафа Силва завершил карьеру в сборной Португалии в 29 лет
19 сентября
Кырнац приостановил профессиональную карьеру
19 сентября
ОфициальноБывший полузащитник «Атлетико» и «Барселоны» Арда Туран завершил карьеру
12 сентября
Новосельцев может завершить карьеру в 31 год
12 сентября
ОфициальноБывший защитник «Локомотива» и «Факела» Пейчинович завершил карьеру
10 сентября
Сортировать
Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
сегодня в 07:02
Гол Барселоне-это классика.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:33
Славный был игрок, а каким был Челси в самый расцвет
w4kg2bc6dfsk
w4kg2bc6dfsk
сегодня в 05:17
Мы ждали такого исхода
Gahi
Gahi
сегодня в 03:51
Хорошо когда всё хорошо заканчивается. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:02
Собрал кучу трофеев, можно и завершать!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:44
Счастливого пути и Удачи в жизни.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 