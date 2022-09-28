Экс-игрок «Челси» Рамирес завершил карьеру

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вчера, 23:41

Экс-полузащитник «Челси» и «Бенфики» объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет. Игрок опубликовал обращение по этому поводу:

Я благодарен Богу за то, что у меня была возможность выступать на самом высоком спортивном уровне. Теперь меня ждет иной путь, но я сохраню ту же радость и храбрость, которые со мной с детства, когда я покинул свой дом и отправился в большой мир. Футбол, я благодарен тебе!

В составе лондонского клуба футболист выигрывал чемпионат Англии, брал местный Кубок, а также Кубок Лиги. Помимо этого, в его коллекции трофеев есть победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.