ЭСК РФС признала судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в игре с «Крыльями»

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вчера, 12:34

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев подтвердил, что ЭСК признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не удалять защитника «Краснодара» Кайо в матче 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».