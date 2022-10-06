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ЭСК РФС признала судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в игре с «Крыльями»

вчера, 12:34
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев подтвердил, что ЭСК признала ошибочным решение арбитра Алексея Сухого не удалять защитника «Краснодара» Кайо в матче 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Клуб написал обращение по нескольким пунктам, ЭСК рассмотрел и признал часть ошибок, например, две желтые карточки Кайо. В ситуации с голом как минимум действия VAR признали верными. В связи с оценкой судьи будут дальнейшие назначения», – сказал Каманцев.

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Все комментарии
Штанмайер
Штанмайер ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 14:22
ну тогда вспомни не засчитанный чистый гол в том году краснодару в матче с крыльями..и три очка крыльев уходят в зрительный зал
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:31
Мы признали ошибку-
мол,что было,то было!
а на практике сшибка
двух очечьков лишила...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:05
Краснодару записываем в долг 3 очка !
memphis
memphis
вчера в 14:38, ред.
Спартак плачет что его убивают судьи. А что тогда делают с КС второй сезон с лидерами и не только...? С Зенитом, ЦСКА, Спартаком, Химками, Краснодаром и годы с Тереком/Ахматом... Просто регионы с хорошей игрой никому не нужны...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:15
Потерю очков не вернешь.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:48
Три очка вернут Крыльям ?
xjp62bxy5kz8
xjp62bxy5kz8
вчера в 13:14
Ошибка была очевидной
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:52
Судья продажная!
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:46
Понять и простить судью..
makkie
makkie
вчера в 12:39
Вот так вот тянут Краснодар.
И в прошлом сезоне тоже тянули, хотя Галицкий с Хашигом наперебой кричат о заговоре Москвы )))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:36
Как то скромненько, вот если бы на месте КС был Спартак...
Гость
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