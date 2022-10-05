Серхи Роберто — о матче с «Интером»: «Судьи не знают правил игры рукой»

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вчера, 10:20

Защитник «Барселоны» остался недоволен судейством в матче против «Интера» (0:1).

На 67-й минуте бригада арбитров под руководством Славко Винчича отменила гол Педри из-за игры рукой. На 90-й минуте Винчич не назначил пенальти в пользу «Барселоны» за игру рукой Дензела Думфриса в штрафной.

«Я не понимаю. Они даже не знают правил игры рукой. Они отменили гол из-за игры рукой, а потом не зафиксировали такое же нарушение. Мы упустили возможность, но впереди у нас еще одна игра на „Камп Ноу“. Мы знали, что, победив здесь, а затем дома, мы выйдем в плей-офф. Этого не получилось, но я думаю, что на „Камп Ноу“ мы добьемся успеха», – сказал защитник «Барселоны».