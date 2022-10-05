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Серхи Роберто — о матче с «Интером»: «Судьи не знают правил игры рукой»

вчера, 10:20
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто остался недоволен судейством в матче против «Интера» (0:1).

На 67-й минуте бригада арбитров под руководством Славко Винчича отменила гол Педри из-за игры рукой. На 90-й минуте Винчич не назначил пенальти в пользу «Барселоны» за игру рукой Дензела Думфриса в штрафной.

«Я не понимаю. Они даже не знают правил игры рукой. Они отменили гол из-за игры рукой, а потом не зафиксировали такое же нарушение. Мы упустили возможность, но впереди у нас еще одна игра на „Камп Ноу“. Мы знали, что, победив здесь, а затем дома, мы выйдем в плей-офф. Этого не получилось, но я думаю, что на „Камп Ноу“ мы добьемся успеха», – сказал защитник «Барселоны».

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Все комментарии
Александр Степанов
Александр Степанов
вчера в 15:07
Что толку от VAR , когда за одинаковый эпизод - разный результат. А судья даже не стал объяснять ничего Хави (!) . Коррупция круче всяких "варов" !
93eyy595kx6h
93eyy595kx6h
вчера в 12:36
Италия, судьи, результат. Ничего удивительного, там постоянно судьи "чудят".
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xg65xcpq6b8f
вчера в 10:23
    Гость
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