«Барселона» пожалуется в УЕФА на судейство в матче с «Интером»

Руководство «Барселоны» недовольно работой судейской бригады на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).
Каталонцы готовят официальную жалобу в УЕФА.
Арбитром в поле был Славко Винчич, однако каталонцев больше возмутила работа VAR. Они хотят, чтобы арбитр Пол Ван Букел больше никогда не судил «Барселону» ни на поле, ни в комнате VAR.
Я не говорю, что Барселона играла круто и проиграла только из за судейства. Но за легкое касание руки, забитый мяч каталонцев был отменён. А во втором случае судья даже не стал смотреть вар.. это очень странно.
Раньше ошибки можно было понять, у них не было возможности смотреть повтор, но сейчас..
Я не говорю, что Барселона играла круто и проиграла только из за судейства. Но за легкое касание руки, забитый мяч каталонцев был отменён. А во втором случае судья даже не стал смотреть вар.. это очень странно.
Раньше ошибки можно было понять, у них не было возможности смотреть повтор, но сейчас..