Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоЛига чемпионов 2022/2023

«Барселона» пожалуется в УЕФА на судейство в матче с «Интером»

вчера, 09:06
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Руководство «Барселоны» недовольно работой судейской бригады на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера» (0:1).

Каталонцы готовят официальную жалобу в УЕФА.

Арбитром в поле был Славко Винчич, однако каталонцев больше возмутила работа VAR. Они хотят, чтобы арбитр Пол Ван Букел больше никогда не судил «Барселону» ни на поле, ни в комнате VAR.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каманцев рассказал о возможном появлении офсайдных линий в Премьер-Лиге
Вчера, 21:02
Червиченко: «Дано прямое указание судьям — не свистеть фолы на Комличенко»
Вчера, 16:51
Серхи Роберто — о матче с «Интером»: «Судьи не знают правил игры рукой»
Вчера, 10:20
Арбитр Федотов заявил, что Ненахова не нужно было удалять в игре с «Уралом»
01 октября
Орлов назвал беспределом судейство Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит»
30 сентября
Судья Федотов: «После сборов судьи опять начали чудить»
29 сентября
Сортировать
Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 22:08
В том то и дело, что не от головы мяч отлетел)
Головой он по мячу не попал, а рукой его выбил
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:28
А смысл жаловаться? Все поняли, что судьи не знают правил, либо что-то предпринимает по указке сверху.
Трудно объяснить такое решение.
Запаса прочности нет, если твой результат будет зависеть от какого-то судьи, то ловить в ЛЧ нечего.
Нужно бить в игре по воротам и попадать как следует, чтобы у вратаря не было шансов.
Gelious
Gelious ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 16:20
Эти правила с руками постоянно меняют. Как я понял, сыграло роль то, что от головы мяч отлетел. Поэтому не пенальти. А атакующую сторону не спасает, потому что при игре в атаке любая игра рукой является нарушением. Как-то так. Если я правильно понял .
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:43
Да очень жаль ,что не назначили пенальти в ворота Барселоны!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 14:27
Я знаю про это, но опять же, Думфрис рукой снял мяч с головы Фати. Понимаю, когда от близкого расстояния или когда рука прижата, но и того, и другого не было и близко.
Спортс может что угодно там печатать, но это не отменяет того факта, что пенальти был 100%.
Gelious
Gelious ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 13:45
Все зависит от того, в атаке или в обороне игрок. Это принципиально в правилах. На спортсру на главной разбор. Не знаю, можно ли тут ссылки кидать
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 13:27
Друг, а разве в футболе можно играть руками? Думфрис рукой снял мяч в своей штрафной, что это, если не пенальти?)
Я не говорю, что Барселона играла круто и проиграла только из за судейства. Но за легкое касание руки, забитый мяч каталонцев был отменён. А во втором случае судья даже не стал смотреть вар.. это очень странно.
Раньше ошибки можно было понять, у них не было возможности смотреть повтор, но сейчас..
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:15
Судьи начудили
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 12:45
Странное решение было выпустить Кессье аж на 83 минуте. Парень знает «Интер» как свои пять пальцев. Он отлично блокировал их полузащиту и цементировал опорку.
Gelious
Gelious
вчера в 11:56
А разве не по правилам все? Даже если правила кому-то не нравятся или кажутся неправильными. На Спортс.ру вроде как разобрали моменты
salleeh
salleeh
вчера в 11:46, ред.
После матча с Интером, Левандовски попросил УЕФА: – «А можно остальные три матча в группе сыграть с Викторией»???)))
112910415
112910415
вчера в 10:55
судья на ВАР отработал плохо
Барса не поле - тоже !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:18
Начинается, как девочки плаксивые.
g5z44b8md793
g5z44b8md793
вчера в 09:39
Надо просто играть
Elliada
Elliada
вчера в 09:31
Барселона сыграла плохо и судья здесь не виноват. Даже если бы назначил пенальти, то максимум была бы ничья. Кто мешал за 90 минут организовать гол? Сколько млн потратила Барселона на трансферы? И при этом единственный шанс забить это пенальти. Почему поляк, который считает, что его лишили ЗМ, ничего не сделал? Сейчас Барселона ближе к ЛЕ, чем к ЛЧ. В чемпионате идут на первом месте, но соперники были легкие. Не думаю, что смогут выиграть Ла Лигу
uz9zhdxb75zm
uz9zhdxb75zm
вчера в 09:29
Атейкина вспомните пусть, вот там отсудил так отсудил - больше в УЕФА не звали.
7zjgfg9p8ff9
7zjgfg9p8ff9
вчера в 09:27
На судей все списывают свои ошибки
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 09:19
Что за спектакль, и вар и судья отлично отработали вчера, все моменты были предельно ясны, хоть и не в пользу Барсы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:14
Попал судеюшка... Надо им наших выписать :федотова сухину и так далее)))
qms4b23mder7
qms4b23mder7
вчера в 09:10
Играть надо лучше
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 