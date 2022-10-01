Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Арбитр Федотов заявил, что Ненахова не нужно было удалять в игре с «Уралом»

вчера, 20:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Локомотива» Максима Ненахова в матче 11-го тура РПЛ против «Урала».

Что сделал Жабченко, который работал на VAR, понять невозможно. У человека просто диагноз – это не судья. По всем критериям и материалам, которые выкладывает РФС, это жёлтая карточка. Никакого удаления игрока «Локомотива» там не было, это просто бред! Смотрите, во-первых, нога у игрока «Урала» на весу, во-вторых, удар был через мяч в голень, в третьих – было намерение сыграть в мяч. Всё элементарно, это простейший момент. Откуда там красная? Если бы попал в колено – да, вопросов нет, но тут – просто бред.

И это проблема департамента, проблема Иванова, который де-факто им руководит. Чем судьи занимаются на сборах? Почему не разбирают такие моменты? Откуда такие идиотские ошибки? Вопросов становится только больше, а решения – только хуже.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Орлов назвал беспределом судейство Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит»
30 сентября
Судья Федотов: «После сборов судьи опять начали чудить»
29 сентября
Ротенберг: «Судья не поставил чистый пенальти в ворота ЦСКА»
29 сентября
ОфициальноМоскалёв рассудит «Зенит» — «Ростов». Назначения арбитров на 11-й тур РПЛ
27 сентября
Кержаков: «Не видел, чтобы „Зенит“ кого-то обыграл за счет судей»
23 сентября
Канищев: «Судейство всегда было в пользу „Зенита“, но это норма»
18 сентября
Все комментарии
tdt3rnw73vxx
tdt3rnw73vxx
вчера в 20:17
Судья решил иначе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 