Арбитр Федотов заявил, что Ненахова не нужно было удалять в игре с «Уралом»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление защитника «Локомотива» в матче 11-го тура РПЛ против «Урала».

Что сделал Жабченко, который работал на VAR , понять невозможно. У человека просто диагноз – это не судья. По всем критериям и материалам, которые выкладывает РФС , это жёлтая карточка. Никакого удаления игрока «Локомотива» там не было, это просто бред! Смотрите, во-первых, нога у игрока «Урала» на весу, во-вторых, удар был через мяч в голень, в третьих – было намерение сыграть в мяч. Всё элементарно, это простейший момент. Откуда там красная? Если бы попал в колено – да, вопросов нет, но тут – просто бред.

И это проблема департамента, проблема Иванова, который де-факто им руководит. Чем судьи занимаются на сборах? Почему не разбирают такие моменты? Откуда такие идиотские ошибки? Вопросов становится только больше, а решения – только хуже.