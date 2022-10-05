Каманцев рассказал о возможном появлении офсайдных линий в Премьер-Лиге

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев не исключает, что в осенней части текущего сезона РПЛ могут появиться офсайдные линии. Ранее сообщалось, что система видеоассистента рефери, поставляемая провайдером Slomo, на данный момент не обладает функционалом отображения виртуальных линий офсайда.

Есть ли изменения по внедрению офсайдных линий? Я думаю, что в течение двух недель какие-то новости будут, сейчас не готов говорить. Есть разные варианты, разные поставщики, в текущих санкционных ограничениях не хотелось бы говорить.

Я бы не исключал, что офсайдные линии могут появиться в этой части чемпионата. Но поскольку это подразумевает тестирование, сертификацию, закупку, не считаю это самым реалистичным сценарием, поскольку осталось играть полтора месяца с небольшим. Я не уверен, что это получится сделать.