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Орлов назвал беспределом судейство Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит»

вчера, 13:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (3:0).

Судейство Мешкова? Я не понял, за что показали карточку Венделу. Там же Хлусевич фолил. Вендел начал апеллировать к судье. Согласен, это тоже неправильно. Но надо же и Хлусевича наказать! Он же нарушитель! Какой-то беспредел... Так же можно бразильца вывести из себя.

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Все комментарии
DAD81
DAD81
сегодня в 10:07
Надо Зениту сняться с розыгрыша кубка, в знак протеста. И с чемпионата за одно.)
Андрей СМ
Андрей СМ
сегодня в 07:16
А что ж он молчит что Малкома нужно было удалять🤔🤔🤔
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:18
Судейство да, было не совсем справедливым. Но думаю Зенит не скатится до уровня спартака и не будет жалобы кидать куда только можно
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 21:47
А что, этого негра нельзя из себя выводить???

АХАХАХАХАХА
STVA 1
STVA 1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:06
Миша в магаз ходил))

praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 20:06
Стоит посмотреть внимательно повтор и всё по делу....
Орлова похоже расстроило крупное поражение ну разве теперь во всем виноват судья?Спартак выиграл по делу...примите и играйте лучше
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:39
Минуточку... Минуточку!
Вы это серьёзно дядя Гена?)
Ravshan878
Ravshan878 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 19:39
Срочно без очереди и не пускать обратно.Может быть у Орлова предки из джунгли.
vlasovca
vlasovca
вчера в 19:34
Ай яй яй дядю Гену обидели.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:53
Орлову посоветую вернуться на грешную Землю.....Ау...Гена....судейстсо это же все ваше...)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:03
А что-то правда ни Д Артаньяна ни Желы Петра не видно!)
Boricku
Boricku
вчера в 17:19
    112910415
    112910415
    вчера в 16:53
    Геннадий прав !
    за этот эпизод следовало ставить два ... нет, три пенальти ! )
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 15:59
    У зенита все наглые,Малкома удалять за бесконечные аппеляции надо было.Зарвался зенит безнаказаностью ,как и весь газпрем.Где чех и мушкетер?!
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    вчера в 15:30
    Геначка,поумерь амбицыи,вы в Питере уже привыкли,что свистки и судейство в ,,одни ворота,,,а,тут вдруг нашёлся парень,которого даже Мюллеры не согнули,ай-яй-яй,как же так,Вендела обижают,а судья не видит,кошмар и ужас.Так могут потерять бразильцев из-за такого ,,безобразного,,судейства.Впрочем,будь Мешков построже в этом эпизоде,Вендела нужно было удолять за умышленную отмашку и возмущение в адрес арбитра.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 15:27
    Началось нытье с берегов Невы......
    332k3pvqr22f
    332k3pvqr22f
    вчера в 15:26
    Конечно беспредел, пенку то не поставили))
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne
    вчера в 15:23
      memphis
      memphis
      вчера в 15:17
      Надо дать Гене паспорт Бразилии
      gf63e9m6h5ey
      gf63e9m6h5ey
      вчера в 15:02
      Опять взялся за грязное белье! Стыдно, ......
      Миротворец Мышкин.
      Миротворец Мышкин.
      вчера в 14:55, ред.
      Не привыкли бомжики к судейским ошибкам не в их пользу и называют беспределом даже такую мелочь.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 14:46
      Промес хоть грудную клетку не проломил Родригао, и на том спасибо. Ну а карточку ему...а зачем?
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 14:33, ред.
      «Я завтра заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить государственные деньги тоже. Не нужен «Зенит», значит, не нужен!» — приводит слова Миллера известная газета!)))))
      sv_1969
      sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 14:31
      Таблетки забыл выпить!
      Товарищ Маузер
      Товарищ Маузер
      вчера в 14:26
      25-ти процентный за день сказал, что за счёт судьи победят
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 14:23
      И всего-то??? Мелковатая претензия,суть которой больше забавна,чем криминальна.Посоветуй футболистам своей команды и тренерскому штабу не атаковать судью и не апеллировать к болельщикам и телеэкранам.Тогда,в спокойной обстановке,не забудутся герои начального эпизода.
      b658ndbhhq2v
      b658ndbhhq2v
      вчера в 14:20
      Знатного бомбит у лазурного старпёра!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 14:12
      Нормальное вполне судейство. Ошибки может и были, но на результат не повлияли.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 14:11
      Ага, вот и гена обьявился с обвинениями, то есть когда судьи работают на пользу зенита это норма а когда честно то это ужасно.
      старина
      старина
      вчера в 13:57
      Еще один газопровод бомбанул
      Гость
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