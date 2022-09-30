Орлов назвал беспределом судейство Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (3:0).
Судейство Мешкова? Я не понял, за что показали карточку Венделу. Там же Хлусевич фолил. Вендел начал апеллировать к судье. Согласен, это тоже неправильно. Но надо же и Хлусевича наказать! Он же нарушитель! Какой-то беспредел... Так же можно бразильца вывести из себя.
АХАХАХАХАХА
АХАХАХАХАХА
https://www.youtube.com/watch?v=hqCqH4JI9WQ
Орлова похоже расстроило крупное поражение ну разве теперь во всем виноват судья?Спартак выиграл по делу...примите и играйте лучше
Орлова похоже расстроило крупное поражение ну разве теперь во всем виноват судья?Спартак выиграл по делу...примите и играйте лучше
Вы это серьёзно дядя Гена?)
Вы это серьёзно дядя Гена?)
за этот эпизод следовало ставить два ... нет, три пенальти ! )
за этот эпизод следовало ставить два ... нет, три пенальти ! )
Я бесконечно рад видеть нытье Гены или ЛЮБОГО ДРУГОГО зенитовского халдея по поводу судейства. Велика трагедия - судили не в пользу зенита первый раз в сезоне и на тебе, повылезали ото всюду униженные и оскорбленные.
Спартак, вперед. Дави сине-бело-голубых. Все остальные команды чемпионата - вперед, давайте в зубы этому дутому чемпиону, который пересосал народные деньги и теперь лежит в луже собственных эк.....ов и доволен
Я бесконечно рад видеть нытье Гены или ЛЮБОГО ДРУГОГО зенитовского халдея по поводу судейства. Велика трагедия - судили не в пользу зенита первый раз в сезоне и на тебе, повылезали ото всюду униженные и оскорбленные.
Спартак, вперед. Дави сине-бело-голубых. Все остальные команды чемпионата - вперед, давайте в зубы этому дутому чемпиону, который пересосал народные деньги и теперь лежит в луже собственных эк.....ов и доволен