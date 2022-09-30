Орлов назвал беспределом судейство Мешкова в матче «Спартак» – «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о судействе в матче Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (3:0).

Судейство Мешкова? Я не понял, за что показали карточку Венделу. Там же Хлусевич фолил. Вендел начал апеллировать к судье. Согласен, это тоже неправильно. Но надо же и Хлусевича наказать! Он же нарушитель! Какой-то беспредел... Так же можно бразильца вывести из себя.